台灣失業率3% 學者：總體數字亮眼 產業差異明顯

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

賴清德總統元旦指出，台灣目前失業率約百分之三左右，顯示整體就業情勢穩定。不過，學者提醒，失業率雖是重要指標，但若僅以單一數字解讀勞動市場，恐過於簡化，仍需從失業族群差異及產業結構差異進一步觀察。

中正大學勞工關係學系教授王安祥表示，總統引用的失業率數據本身並沒有問題，但若要全面評估就業市場狀況，不能只看失業率一項。他指出，第一個值得關注的指標是「減班休息」，也就是過去俗稱的無薪假。去年在關稅戰與外部不確定因素影響下，減班休息人數一度攀升，直到年底才逐步回落，顯示部分產業的景氣仍有壓力，這類隱性就業風險並未完全反映在失業率上。

其次，王安祥指出，失業率的年齡結構差異同樣值得警惕。目前廿至廿四歲年輕族群的失業率仍高於百分之十，顯示青年就業銜接仍不順暢，與整體低失業率形成明顯落差。他認為，這反映的不只是景氣問題，也涉及教育體系與產業需求之間的落差。

第三個問題則是缺工現象。王安祥認為，當前不少企業並非沒有職缺，而是「找不到適合的人」，顯示勞動市場的媒合機制與技能結構仍有斷層。他強調，失業率固然重要，但並非衡量就業市場健康與否的唯一指標，政府與社會更應關注這些被平均數掩蓋的細部訊號。

若從產業結構看，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，失業率的情況與經濟成長率相似，總體數字亮眼，但產業間差異明顯。她進一步說明，人工智慧（ＡＩ）與半導體相關產業景氣強勁，失業率表現自然較佳；但傳統產業，以及與半導體連動性較低的科技業，仍面臨接單疲弱壓力，就業表現相對吃緊。

劉佩真認為，政府應協助傳產與非核心科技產業拓展市場、導入ＡＩ應用，加速產業升級，才能讓就業改善不只集中在少數明星產業，而是更全面反映在整體勞動市場之中。

