軍警加薪、反年改修法 卓揆：依釋憲結果該怎麼辦就怎麼辦

聯合報／ 記者蔡晉宇李人岳／台北報導

昨天是元旦，立院迄今尚未開審今年度總預算案。賴清德總統表示，這是沒有國家總預算通過的第一天，請立法院盡速將總預算排入議程，讓政府能把該做的工作做好。行政院長卓榮泰在臉書表示，軍警加薪、反年改修法，未來依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦」。

賴總統受訪指出，民主國家政治可以攻防，但國民生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這是所有政黨存在的基本原則；請立法院盡速將總預算排入議程、加速審查。他說，依照制度，總預算沒有如期在去年底完成審議，政府仍要維持正常運作，但中央和地方有新興支出及新增計畫，沒有預算勢必影響到許多重大施政，如生育補助、婚育宅和上班族的TPASS等。

賴總統說，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意溝通。

卓榮泰在臉書許願稱請立院盡速付委審議今年中央政府總預算、不對稱戰力計畫採購特別條例及預算和行政院版財政收支劃分法等；至於中選會新人事案，也請立院盡速行使同意權。

他同時允諾，有關軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦；老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院已研議多時，將聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

行政院 總預算 立法院 財政收支劃分法

