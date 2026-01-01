觀察站／朝野和解路迢迢 全民承受苦果

國內政治僵局難解，賴清德總統昨發表新年談話，喊話在野別浪費時間發動彈劾，應開始「辦正事」，藍白隨即反批，大罷免難道不是浪費時間。二○二六年開局，執政黨仍舊擺出「對抗陣式」，朝野和解遙遙無期，紛亂的政局恐讓賴政府施政受阻，最終承受苦果的是全民。

過去一年，台灣要因應美國對等關稅、中共加劇對台文攻武嚇等險峻的國際與兩岸情勢，但在最需要國內團結一致對外時，朝野卻陷入互鬥的惡性循環。新的一年到來，國人期待朝野放下干戈，營造和諧的政治氣氛，端出福國利民的政策。

昨天，國民黨主席鄭麗文出席總統府前升旗典禮，這在過去並不常見，最大在野黨主席願參與府前元旦升旗，一定程度上是釋出和解善意。雖然鄭麗文的站位與賴總統並未站在同一排，但兩人也不過數公尺之遙，賴總統並未向鄭麗文打招呼致意，展現主人的風度，兩人零互動，最近的距離卻成了最遠的距離，正如同當前朝野之間巨大的鴻溝，難以跨越。

而賴總統的新年談話內容，將當前政治僵局，簡化地歸責於在野黨，引發藍白大反彈。賴總統指責在野的同時，卻未深思，政治環境不佳，是朝野互動的結果。民進黨推動大罷免、透過憲政武器，「無視」國會多數通過法案，埋下對立的種子；在野黨不審預算、不時採取「逕付二讀」、發動彈劾總統、閣揆反擊，同樣讓政壇永無寧日。

國內政治局勢動盪，藍綠白都難辭其咎。但賴總統是國家領導人、民進黨作為執政黨，自然肩負更大的責任，維繫民主政治運作以及促進朝野對話。可惜的是，賴政府無法拉高執政格局與氣度，一味採取選舉式的對抗思維，讓朝野關係變成一場零和賽局。

賴總統昨有感而發表示，「相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，二○二五的僵局，不會延續到二○二六。」然而，如果民進黨政府無法跳脫既有窠臼，總視對抗比對話重要，僵局只會無限延長。如何解開朝野之間的「結」，真正做到團結國家，考驗賴總統與執政黨的智慧。