任內最後一次升旗！南部首長 元旦宣示新年目標

聯合報／ 記者周宗禎魯永明蔡維斌王昭月／連線報導

南部多位縣市長昨天最後一次主持元旦升旗高雄市陳其邁細數高科技廠投資轉型成果，期待再進步；台南市長黃偉哲感謝市民對丹娜絲颱風等天災衝擊的體諒；嘉義市長黃敏惠宣布發放6000元振興金，讓嘉義賺大錢；雲林縣長張麗善宣示將以人才培育為年度重點。

⭐2025總回顧

陳其邁兩屆任期已完成五年，昨在升旗典禮向在場4名角逐下屆市長的民進黨立委喊話，無論由誰接棒，為高雄、為台灣及中華民國努力的決心，都要像元旦升起的太陽一樣永不改變。

陳其邁指近年台積電、鴻海等高科技廠相繼投資高雄；輕軌成圓、捷運與公車便利抵達城市各角落；高雄成為演唱會城市；果嶺公園與澄清湖串聯成比紐約中央公園更大的生態綠島。展望新的一年高雄可以持續進步。

黃偉哲憂心財劃法修正造成中央補助減少，預算撥付時程延宕，衝擊地方建設，以水利工程為例，預算若延後到位，將錯失防汛整備時機，攸關市民生命財產安全，盼審慎評估制度進行調整，降低對民眾的生活影響。

黃敏惠提到將發放6千元振興金，她高喊「市府發錢、市民花錢、嘉義賺大錢」，祝福中華民國安定繁榮，大家馬到成功，馬上發財。

張麗善訂今年為雲菁人才培訓年，將跟AI科技結合，用在雲林各項設施，打造智慧科技城。

元旦升旗 高雄市 陳其邁 黃偉哲 黃敏惠 張麗善

相關新聞

「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面...

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把...

綠營初選倒數白熱化！高雄4人元旦同台 台南「憲妃」各自角力

民進黨南二都初選進入倒數，高雄4名爭取出線的立委元旦同台，邱議瑩強調以最佳狀態迎戰，賴瑞隆爭取市民認可，許智傑清晨掃街展...

任內最後一次升旗！南部首長 元旦宣示新年目標

南部多位縣市長昨天最後一次主持元旦升旗，高雄市長陳其邁細數高科技廠投資轉型成果，期待再進步；台南市長黃偉哲感謝市民對丹娜...

黨產條例闖關 民眾黨突喊卡

攸關回復救國團財產的黨產條例修正草案，日前經朝野協商後仍無法達成共識，協商冷凍期滿，國民黨立院黨團原打算今拚三讀闖關，但...

軍警加薪、反年改修法 卓揆：依釋憲結果該怎麼辦就怎麼辦

昨天是元旦，立院迄今尚未開審今年度總預算案。賴清德總統表示，這是沒有國家總預算通過的第一天，請立法院盡速將總預算排入議程...

