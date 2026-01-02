任內最後一次升旗！南部首長 元旦宣示新年目標

聽新聞
南部多位縣市長昨天最後一次主持元旦升旗，高雄市長陳其邁細數高科技廠投資轉型成果，期待再進步；台南市長黃偉哲感謝市民對丹娜絲颱風等天災衝擊的體諒；嘉義市長黃敏惠宣布發放6000元振興金，讓嘉義賺大錢；雲林縣長張麗善宣示將以人才培育為年度重點。
陳其邁兩屆任期已完成五年，昨在升旗典禮向在場4名角逐下屆市長的民進黨立委喊話，無論由誰接棒，為高雄、為台灣及中華民國努力的決心，都要像元旦升起的太陽一樣永不改變。
陳其邁指近年台積電、鴻海等高科技廠相繼投資高雄；輕軌成圓、捷運與公車便利抵達城市各角落；高雄成為演唱會城市；果嶺公園與澄清湖串聯成比紐約中央公園更大的生態綠島。展望新的一年高雄可以持續進步。
黃偉哲憂心財劃法修正造成中央補助減少，預算撥付時程延宕，衝擊地方建設，以水利工程為例，預算若延後到位，將錯失防汛整備時機，攸關市民生命財產安全，盼審慎評估制度進行調整，降低對民眾的生活影響。
黃敏惠提到將發放6千元振興金，她高喊「市府發錢、市民花錢、嘉義賺大錢」，祝福中華民國安定繁榮，大家馬到成功，馬上發財。
張麗善訂今年為雲菁人才培訓年，將跟AI科技結合，用在雲林各項設施，打造智慧科技城。
