聽新聞
0:00 / 0:00

綠營初選倒數白熱化！高雄4人元旦同台 台南「憲妃」各自角力

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月萬于甄／連線報導
民進黨4名高雄市長參選人林岱樺（左起）、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆昨早連袂出席元旦升旗典禮。記者王昭月／攝影
民進黨4名高雄市長參選人林岱樺（左起）、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆昨早連袂出席元旦升旗典禮。記者王昭月／攝影

民進黨南二都初選進入倒數，高雄4名爭取出線的立委元旦同台，邱議瑩強調以最佳狀態迎戰，賴瑞隆爭取市民認可，許智傑清晨掃街展現基層動能，林岱樺主打新政治對抗派系思維；台南「憲妃之戰」火藥味濃，陳亭妃啟動鐵馬行動，林俊憲以紀錄片包場固樁，競爭白熱化。

⭐2025總回顧

民進黨黨內初選預計12日至17日進行民調，21日公布提名結果，台南上周已辦過政見發表會，明天高雄接力登場，4名參選人出席元旦升旗典禮，與市長陳其邁同台拚「接班」，也吐露初選心境。

邱議瑩指近日全力準備政見，雖身經百戰，但把自己準備好最重要，希望市民從參選者優點做出選擇，面對初選，會以最充足的狀態迎戰。賴瑞隆指近期兩份民調他都居冠，顯示市民肯定他10年立委的努力成果。初選前會勤跑基層，全力以赴。

許智傑元旦清晨照例掃街、跑市場，指平常心應戰，每天都睡得很好，「小金剛做事精光、做人放輕鬆」是他的從政原則，若有幸當上市長，會打造幸福高雄。林岱樺則強調這場初選是市民作主，對抗派系舊思維的戰役。最後階段將發動「百萬市民站出來、千街萬巷挺岱樺」運動，對接基層民意。

這次綠營黨內初選，紀錄片「冠軍之路」意外夯爆，邱議瑩、賴瑞隆及林俊憲昨均包場播映，意圖明顯。林俊憲邀請台南在地青少棒球隊、壘球隊與社區棒球隊共同觀影，強調會一棒接一棒，積極投入選舉。若承擔更大的責任，將推動台南市三級棒球發展。周日他會邀行政院前院長蘇貞昌在安南辦團結大會。

陳亭妃則啟動鐵馬行動，將騎遍台南37個行政區；她稱自己不是含著「政治金湯匙」，在不被看好情況下慢慢走到今天，期間穿破4雙鞋。她說，這趟鐵馬行動是長年堅持「行動政府」的精神延伸，從永華市政中心出發，11日回到原處，象徵前進市府。

台南市立委林俊憲（中）昨出席紀錄片「冠軍之路」電影包場活動。圖／林俊憲服務處提供
台南市立委林俊憲（中）昨出席紀錄片「冠軍之路」電影包場活動。圖／林俊憲服務處提供
台南市立委陳亭妃（前）昨啟動鐵馬行動。記者萬于甄／攝影
台南市立委陳亭妃（前）昨啟動鐵馬行動。記者萬于甄／攝影

民進黨 元旦升旗 高雄 台南 陳其邁

延伸閱讀

綠營高雄市長初選激戰 許智傑喊「三強並列第一、差距極小」

民進黨台南市長初選白熱化！陳亭妃啟動鐵馬行 林俊憲4日辦大型造勢

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

【重磅快評】小孩霸凌、大人和解 賴瑞隆民調得第一？

相關新聞

「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面...

出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把...

綠營初選倒數白熱化！高雄4人元旦同台 台南「憲妃」各自角力

民進黨南二都初選進入倒數，高雄4名爭取出線的立委元旦同台，邱議瑩強調以最佳狀態迎戰，賴瑞隆爭取市民認可，許智傑清晨掃街展...

任內最後一次升旗！南部首長 元旦宣示新年目標

南部多位縣市長昨天最後一次主持元旦升旗，高雄市長陳其邁細數高科技廠投資轉型成果，期待再進步；台南市長黃偉哲感謝市民對丹娜...

黨產條例闖關 民眾黨突喊卡

攸關回復救國團財產的黨產條例修正草案，日前經朝野協商後仍無法達成共識，協商冷凍期滿，國民黨立院黨團原打算今拚三讀闖關，但...

軍警加薪、反年改修法 卓揆：依釋憲結果該怎麼辦就怎麼辦

昨天是元旦，立院迄今尚未開審今年度總預算案。賴清德總統表示，這是沒有國家總預算通過的第一天，請立法院盡速將總預算排入議程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。