出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺

國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把此福報分享給全世界中華兒女，也提到台海兩岸需要和解與合作，發下宏願，盼未來「中華兒女不再自相殘殺」。

鄭麗文表示，在中華民國開國115年的元旦和大家一起祭祖祈福，是中華民族偉大的文明傳承。今天，台澎金馬的大家共創了民主自由的繁榮社會，也希望把福報分享給全世界的中華兒女，進而造福貢獻全人類。