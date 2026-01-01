聽新聞
0:00 / 0:00
出席聯合祭祖大典 鄭麗文發願：盼未來中華兒女不再自相殘殺
國民黨主席鄭麗文今天下午參加中華民族聯合祭祖圓滿大典，致詞時除了感恩前人付出與努力才有台澎金馬民主自由與繁榮社會，希望把此福報分享給全世界中華兒女，也提到台海兩岸需要和解與合作，發下宏願，盼未來「中華兒女不再自相殘殺」。
⭐2025總回顧
鄭麗文表示，在中華民國開國115年的元旦和大家一起祭祖祈福，是中華民族偉大的文明傳承。今天，台澎金馬的大家共創了民主自由的繁榮社會，也希望把福報分享給全世界的中華兒女，進而造福貢獻全人類。
鄭麗文也說，當下必須攜手共創的就是台海兩岸和平，大家應在和平的基礎上，進行和解與合作，為兩岸、為全世界中華兒女、也為全人類奉獻智慧；她也發下宏願，盼「未來中華兒女不再自相殘殺」，大家要用智慧和努力，共創和平繁榮，為下一代鋪好康莊大道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言