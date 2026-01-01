【即時短評】當賴總統選擇「熱處理」習近平談話...

新舊年交替之際，兩岸領導人的元旦談話觸及兩岸部分，也廣受矚目。大陸國家主席習近平於昨日按照慣例發表2026新年賀詞，一開頭便提及了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日；並再次對台喊話「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

隨後於今天上午，賴總統在新年元旦談話中，以「面對中國持續升高的擴張野心」、「面對中國嚴峻的軍事野心」等詞描述對岸，與去年新年談話邏輯一致，似乎已無兩岸關係，往後也僅有「國際威權中國」。對照數年前蔡總統曾在新年談話中多少提及「我們不反對兩岸正常的互動」，不勝唏噓。

大陸領導人的公開講話每個用詞均會字斟句酌，會回應當下環境變化。回顧過去十年，除2021年新年賀詞受疫情影響、以防疫為主未見涉台內容外，從2014至2021，習近平在新年賀詞中的對台表述，往往將台灣納入「對整體中華民族祝福」的一部分，罕有政治表述。如2014、2015年新年賀詞中僅向台灣同胞致上新年祝福；2016年新年賀詞中提及了與馬英九在新加坡的會面等。

但最近五年，習近平在新年賀詞中已改以「對政治對象喊話」的態度談及台灣。如2024、2025年，習近平新年賀詞中對台灣的喊話為「祖國統一是歷史必然」、「誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」，今年亦如此。

在馬政府時期，台灣於大陸而言能是「去政治化的」、「順便提及的背景板」，經歷蔡總統與賴總統的持續抗中態度，如今「必然統一」已成為對岸必備的政治符號與警告。

不論習近平是溫情祝福還是政治警告，從賴總統的新年談話可發現，賴並未打算有所降溫或先遞橄欖枝，卻不能對台灣人民有對兩岸和平、民間交流的期許視而不見；另一方面，相信大多數大陸人民乃至官方，也期望兩岸民間多往來，而非只剩冰冷的政治對立。

大陸的盼望，從剛過去不久的雙城論壇可以看見，大陸官媒在雙城論壇舉辦前，便以「雙城論壇成了兩岸關係穩定器」為標題，顯見大陸對去政治化的兩岸溝通管道依然重視。緊接著中共東部戰區軍演，綠營忙不迭嘲諷軍演打臉了蔣市長。事實上，大陸涉台本就涵蓋軍事實力與促進交流，於大陸而言兩者並不衝突。

習近平的新年賀詞、與緊接著雙城論壇後的軍演，台灣的政治變化使大陸的決策天枰，從過往「多少顧及台灣民間感受」，到以「必然統一」為主調。當賴總統對習近平的政治言語信號選擇比「已讀不回」更強烈的「硬碰硬」、當北京發覺似乎已「說什麼都無用」，隨著年底九合一大選的到來、台灣政治的升溫，大陸的軍事加壓常態化、甚至再次突破過去尺度，只怕也不讓人意外。

對於大陸釋出的政治訊號，賴政府就算不想主動遞橄欖枝，也可以選擇「已讀不回」的冷處理，或是只說些企盼兩岸和平的場面話。但賴總統卻選擇了批判對岸的另類「熱處理」，顯然並無法讓台灣在未來一年的台海風浪中平穩航行。