元旦升旗 駐菲代表：2025年台菲關係大躍進

中央社／ 卡摩那市1日專電

旅菲南線台商會今天主辦115年元旦升旗典禮。駐菲代表周民淦在活動上表示，去年是台菲關係「大躍進」的一年，雙邊關係可望在既有成果上穩定、持續成長。

升旗典禮由中華民國駐菲律賓代表處與僑委會菲華文教服務中心指導，上午10時於菲律賓南線台商會會所舉行，台商、僑界人士及菲國友人約200人出席。菲律賓南線台商會會所位於馬尼拉以南約35公里的卡摩那市（Carmona）。

國旗由台商第二代護送進場，在齊唱菲律賓與中華民國國歌後，隨著國旗歌冉冉升起，與會人士心情感動。

典禮結束後，周民淦回顧台灣在2025年的整體發展與台菲關係成果。他指出，儘管台灣去年面臨嚴峻的國際環境，包括美國關稅壓力與中國軍事威嚇，仍展現強大韌性，預估經濟成長率高達7.4%，創下近15年新高，在全球名列前茅。

談及台菲關係，周民淦表示，2025年可說是台菲關係「大躍進」的一年。菲律賓政府於4月發布行政命令，放寬政府官員基於經貿投資目的訪台限制，台灣官員也可訪菲交流，雙邊互動明顯升溫。

此外，自7月1日起菲律賓提供台灣遊客14天免簽停留待遇，進一步帶動人民往來。

周民淦指出，2024年共有46.7萬人次菲律賓旅客赴台，居東南亞客源之首、全球第5名，預估2025年將突破60萬人次；而台灣旅客赴菲人次在免簽待遇實施後，亦可望超過30萬人次，民間交流將更密切。

在經貿方面，去年8月台灣組成大型經貿投資訪問團，涵蓋半導體、智慧農業、物流等多項重要產業，走訪蘇比克、克拉克與馬尼拉等地，周民淦相信，未來一年可望在此基礎上持續推動台商對菲重點投資。

周民淦說：「展望2026年，台菲關係將穩定、持續成長。」

旅菲南線台商會會長游惠堯表示，能在南線舉辦元旦升旗典禮深感榮幸，台商在菲奮鬥長達2、30年，面對去年的經商環境與美國關稅壓力，仍努力克服困境，展現韌性，新的一年期盼大家事業順利、馬到成功。

菲律賓台商總會新任總會長謝佳蓁期盼台灣民眾團結一心，無論在國內或海外都持續為台灣發聲，並承諾菲律賓台商總會將持續透過各項活動，提升台灣在菲律賓的能見度。

菲律賓 台商 元旦升旗

