快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

總統府元旦開放參觀 賴總統親發紅包袋與限定版乖乖

中央社／ 台北1日電

元旦總統府開放參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴親自發放2026年限量版紅包袋與總統府紀念版乖乖，並與民眾親切互動，祝賀新年快樂。

⭐2025總回顧

總統、副總統上午出席2026總統府前廣場元旦升旗典禮，之後賴總統在副總統、總統府秘書長潘孟安陪同下，在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並回答媒體提問。

展望新年，總統表示，政府持續朝「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」及「促成民主團結的台灣」等4個總目標邁進，期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

總統府上午9時起開放參觀，民眾大排長龍，總統發放紅包袋、蕭副總統發限量版乖乖給民眾，祝賀新年快樂，並與民眾合影留念。

總統府開放參觀區域包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。

其中，經濟部策劃的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也在同一日全新開展。賴總統在經濟部長龔明鑫陪同下參觀，內容豐富多元，讓民眾看到台灣雄厚的經濟實力。

另外，TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集，總統也一一參觀，還特別在蜜餞及豆乾攤位等簽名留念，有民眾熱情為總統加油打氣。

總統府南苑、北苑及參觀出口設有「百工百味．台灣老店市集」，賴總統參觀市集時與民眾親切互動，也有民眾高喊「總統加油」。

總統府 賴清德 紅包 乖乖

延伸閱讀

林國漳：我若選上當公務員靠山 不必再瞻前顧後

賴總統批彈劾浪費時間 民眾黨反酸：不副署、覆議、釋憲是做正事？

藍白邀賴總統赴立院報告 林國漳：如果知道故意羞辱，要去嗎？

賴總統批藍白提彈劾浪費時間 王鴻薇：挺大罷免是不是浪費時間？

相關新聞

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

海委會主委管碧玲昨中午與多位海巡高層於中共軍演期間前往高雄某高級婚宴會館聚餐，引發質疑前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作...

「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面...

韓國瑜：願新的一年風調雨順 社稷安定

立法院長韓國瑜今天臉書表示，他今天早上參加元旦升旗典禮，心中祝禱：去歲迎春，家戶歡樂，盼國運昌隆、社稷安定。願新的一年風...

起床退休金還在縮水…李來希：停砍年金沒增預算無違憲 卓揆醉了？

立院三讀通過停砍公教年金，賴總統雖然公告法令，但政院卻不執行並聲請釋憲。全國公務人員協會前理事長李來希表示，今天一起床就...

國民黨規畫全台彈劾宣講 新秀搶曝光但藍白競合浮檯面

朝野憲政攻防啟動，藍白聯手對賴清德總統提出彈劾案，除將在立法院內辦公聽會外，接下來不排除規畫全台巡迴地方說明會，直到彈劾案5月投票。雖然彈劾總統門檻超高，幾乎是不可能的任務，國民黨規畫全台宣講點燃戰火，要凝聚對執政黨不滿的力量，為2026選戰練兵，除鞏固基本盤也目標突破同溫層。

監察院長「不能換」 陳菊歸隊的政治算計與憲政悲歌

監察院長陳菊因病住院逾年，一度向賴清德總統請辭遭慰留，傳將於年後「歸隊」。這看似勵志的康復回鍋，背後卻隱藏著民進黨因「朝小野大」擔心人選難過藍白關卡，而不得不祭出的「拖」字訣。當憲政首長病假一年仍得硬撐回任，不僅戳破了職位可有可無的尷尬，更赤裸揭示政黨利益如何凌駕憲政尊嚴，讓監察院徹底淪為憲政悲歌？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。