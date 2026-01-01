「2025人生最艱難一年」負債千萬 陳佩琪曝新年願望求維持基本生活

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。聯合報系資料照
迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書發文感嘆，2025年是她人生中「最tough（艱難）的一年」。她坦言，這一年每次看到丈夫的畫面，幾乎都是被上銬、被帶往北院的照片，而自己只要出現在公眾場合，不是默默落淚，就是情緒潰堤大哭，甚至多次感到撐不下去。

陳佩琪表示，丈夫曾是服務超過25年的重症醫師、歷任8年台北市長、並擔任創黨主席5年，卻被指控涉及圖利案件，遭羈押長達一年，讓她直呼難以理解司法邏輯。她質疑，僅僅站在ATM前就被指為財產來源不明，購置辦公室、隔年清償房貸，就被懷疑涉及貪污，甚至連為了讓家人擁有更安靜的生活環境而看房，也被視為犯罪證據，進而遭到搜索，讓她感到司法程序令人錯愕。

她也指出，家中財務一向由自己管理，卻被外界指控涉貪，讓她反問「錢到底在哪裡？」並透露，因為官司纏身，家中不僅已背負數千萬元負債，連多年累積的退休金也幾乎耗盡。她表示，自己最大的心願、也是新年的期盼，就是能再找到一份有收入的工作，維持夫妻基本生活。

談及國家現況，陳佩琪感嘆社會分裂讓人痛心，認為政治人物想執政、執政後爭取連任本屬常情。她轉述丈夫過去常說，若有機會為民眾服務，只求每天一睜開眼就努力工作到晚上即可，並質疑為何執政黨總是將心力放在政治鬥爭，而非處理正事。

另一方面，民眾黨主席黃國昌日前在新北舉辦造勢，柯文哲現身力挺，引發藍白合作是否順利等各種揣測。對此，國民黨主席鄭麗文表示，民眾黨上下一心，前後任主席團結一致，是很正面的訊息，不需要過度解讀與聯想。

民眾黨 陳佩琪 柯文哲 鄭麗文 黃國昌 國民黨

