快訊

半導體風雲／兩巨頭搶記憶體產能 力積電籌碼怎麼用？

洛馬獲逾3億美元對台軍售合約 五角大廈：滿足台灣空軍緊急作戰需求

獨／高雄飛車追逐疑點重重疑黑吃黑 警界高層下令查辦

民進黨陳素月參選下屆彰化縣長 牽動員林市長選舉、區域立委補選

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國民黨立法委員謝衣鳯宣布爭取黨提名參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣國民黨立法委員謝衣鳯宣布爭取黨提名參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第四選區立法委員陳素月被提名角逐下屆縣長，先後牽動下屆員林市長選舉及立委補選，浮上檯面的國民黨市長參選人今都正面回應必選，民進黨志在縣議會下屆副議長寶座，表明目前重心放在縣議員登記作業。

⭐2025總回顧

員林市長游振雄去年病逝，縣政府指派民政處前處長也是員林市前主任秘書賴致富代理，常有市民半開玩笑說他代理的很好，不如正式競選「繼續做下去」。賴致富都說代理任期一到就交棒給民選市長，不戀棧職位。

國民黨縣議員凃俊任、劉惠娟都表明會參選下屆員林市長。凃俊任表示，生在員林、長在員林，他深知員林的需要，希望市民給機會讓他努力為員林做事。劉惠娟說，員林人口老化，她會從一里一據點擴充長照、日照的能量，也為年輕人打造青創基地。

民進黨方面傳出縣議員張欣倩可能出線，依循陳素月當年競選策略，先參選員林市長，失利後再參加區域立委第四選區補選，陳素月那時當選立委迄今將問鼎百里侯。張欣倩今表示，沒聽過要她參選下屆員林市長的提案，縣黨部會尊重縣長提名人立委陳素月的全縣鄉鎮市長提名全盤規畫，現在談要選哪一鄉鎮市長言之過早。

謝衣鳯宣布爭取代表國民黨競選下屆縣長，外界都認為謝家不可能「包辦」縣長和縣議長，她的弟弟謝典霖恐無法連任縣議長。彰化政壇傳出民進黨準備下屆縣議員選舉至少拿下18席，跟有意競選縣議長的縣議員跨黨合作，為民進黨第一次取得副議長寶座。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞說，縣市長、鄉鎮市長選舉目前不是縣黨部重點工作，縣黨部現正積極辦理縣議員登錄作業，希望取得最大公約數，在縣議會占有制衡力量。

彰化縣立法委員陳素月通過黨內初選，代表民進黨參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立法委員陳素月通過黨內初選，代表民進黨參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典霖因長姊謝衣鳯宣布爭取參選下屆縣長，面臨縣議長寶座難保的尷尬局面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議長謝典霖因長姊謝衣鳯宣布爭取參選下屆縣長，面臨縣議長寶座難保的尷尬局面。記者簡慧珍／攝影

員林 議員 民進黨

延伸閱讀

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

影／賴清德首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯一臉錯愕

相關新聞

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

海委會主委管碧玲昨中午與多位海巡高層於中共軍演期間前往高雄某高級婚宴會館聚餐，引發質疑前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作...

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個...

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

韓國瑜：願新的一年風調雨順 社稷安定

立法院長韓國瑜今天臉書表示，他今天炒上參加元旦升旗典禮，心中祝禱：去歲迎春，家戶歡樂，盼國運昌隆、社稷安定。願新的一年風...

民進黨陳素月參選下屆彰化縣長 牽動員林市長選舉、區域立委補選

彰化縣第四選區立法委員陳素月被提名角逐下屆縣長，先後牽動下屆員林市長選舉及立委補選，浮上檯面的國民黨市長參選人今都正面回...

起床退休金還在縮水…李來希：停砍年金沒增預算無違憲 卓揆醉了？

立院三讀通過停砍公教年金，賴總統雖然公告法令，但政院卻不執行並聲請釋憲。全國公務人員協會前理事長李來希表示，今天一起床就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。