起床退休金還在縮水…李來希：停砍年金沒增預算無違憲 卓揆醉了？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片
全國公務人員協會前理事長李來希。圖／聯合報系資料照片

立院三讀通過停砍公教年金，賴總統雖然公告法令，但政院卻不執行並聲請釋憲。全國公務人員協會前理事長李來希表示，今天一起床就發現退休金還在縮水，但日子總是要走下去；李來希也批評，停砍年金不是增加支出，何來違憲，行政院卓榮泰是喝醉了嗎？

⭐2025總回顧

李來希在臉書貼文表示，他今天起床就發現退休金還在縮水，面對這樣一個系統性集體無賴的政權，無奈與無助難免，日子總是要持續的走下去。

李來希說，針對公教人員退撫法案修正案，行政院以侵犯行政權為由聲請釋憲，行政院認為公教退撫修正案違反憲法第70條規定，侵犯行政機關編列預算的權力？真是滑天下之大稽。

李來希說，憲法第70條是針對行政機關提出之「預算案」，立法院不得為增加預算支出之提議。公教退撫法案修正案不是預算案；再者，全案不需要編列任何預算，也沒有任何立法委員提出增加支出的提議，請問何來違反憲法第70條之規定，沒有侵犯什麼預算權。

李來希說，事實上停砍年金案完全與預算案無關，真是雞同鴨講，鬼打牆了！卓院長您是喝醉了嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

