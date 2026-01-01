管碧玲遭爆中共圍台軍演竟爽偕海巡官員饗宴 賴士葆：不會看日子的白目

共軍圍台軍演引發各界關注，海委會主委管碧玲及眾多海巡官員遭爆，面對此情況，昨天卻還在高雄辦餐會大吃美食，讓基層官兵大嘆「前方吃緊、後方緊吃」。國民黨立委賴士葆批評「火箭彈已打到家門口」，國軍至少枕戈待旦到周末，海巡署卻每桌上萬開惜別趴，「溫水煮青蛙」正是講這些不會看日子的白目。

中共解放軍東部戰區宣布「正義使命—2015」演習結束，管碧玲昨天在臉書發文並貼出海巡艦艇與商船同框照片並指出，事實證明「中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者。」不過海巡署隔天卻遭爆料，軍演緊張之際，管碧玲與海巡官員在高雄吃美食。

據「CTWANT」報導，有民眾直擊，管碧玲與大票海巡官員昨天跑到高雄「晶綺盛宴」孔雀紅寶廳大啖美食；更有知情人士爆料，幕僚早勸「敏感時機」先別辦餐會，但管碧玲卻執意辦理，連基層官兵都看不下去，大嘆「前方吃緊、後方緊吃」，簡直把對岸近身威脅當笑話。

記者從管碧玲臉書發現，管碧玲於被爆料餐會的前一天有發文表示，海上情勢已經趨緩，因為中國未宣布軍演結束，應變中心因而持續，但是明天一早高雄海委會要召開擴大主管會議，海巡署所有分署長都要南下出席，只好維持開設，調整人力，而她也要趕回高雄。

「火箭彈已打到家門口。」國民黨立委賴士葆批評，國軍召回枕戈待旦，據了解至少待命到周末，陸軍也因軍演取消餐會，沒想到海巡署在此緊張時刻，每桌上萬開惜別趴，管碧玲甚至要求幹部都要到，一邊說自己是台灣海域唯一的執法者，使命卻丟給國軍，海巡去吃喝宴樂，「溫水煮青蛙」正是講這些不會看日子的白目。