快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

許宇甄：經濟成長未全民共享 社會對立擴大 賴總統治理能力大有問題

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統今天發表元旦談話，呼籲立院在野黨不能不審總預算，耽誤國家發展。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天發表元旦談話，呼籲立院在野黨不能不審總預算，耽誤國家發展。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統在今天的元旦談話中提及，過去一年經濟成長率創15年來新高，台股指數屢寫新紀錄，調升基本工資帶動企業加薪，全民共享經濟果實；賴總統更喊話在野，面對中國野心，台灣不能再內耗。國民黨立委許宇甄則批評，經濟成長未全民共享，社會對立不斷擴大，賴清德治理能力大有問題。

⭐2025總回顧

許宇甄指出，賴清德總統的元旦談話內容空泛、缺乏反省，既未提出具體施政調整方向，也未正視人民真實處境。過去一年，表面上經濟持續成長，但成長果實高度集中，貧富差距不斷擴大，青年低薪、居住負擔沉重、中小企業與勞工壓力加劇，顯示政府所謂的「經濟成果」並未轉化為全民共享的生活改善，更凸顯賴政府治理能力與分配正義的嚴重失衡。

許宇甄說，更離譜的是，賴清德不但未正視社會分裂，反而主導全國大罷免，將政治對立升高，讓仇恨動員取代公共理性，讓民主機制淪為政治鬥爭工具。賴清德從未對這種撕裂社會的政治路線進行任何自我檢討，所謂和解團結只是口號，實際作為卻是持續對立、加深衝突。尤其在遭到彈劾的情況下，本應以謙卑態度面對社會質疑與監督，卻一再甩鍋卸責、推諉責任，完全看不到一位國家領導人應有的政治責任感與格局。

許宇甄質疑，國際社會早已對賴清德的領導風格投以高度警訊。包括「時代雜誌」將其形容為「魯莽的領導人」，認為其言行正讓台灣被推向高度風險的地緣政治引爆點。當一位領導人缺乏自制與戰略判斷，只剩意識形態動員與政治對抗，又如何讓人民安心？又要如何向國際社會證明，台灣是理性、可預期、能夠維持和平穩定的夥伴？

許宇甄最後呼籲，賴清德若仍自認肩負國家責任，就應立即調整執政心態，停止剛愎自用與鬥爭式治理，真正做到知人善任、尊重制度、傾聽不同聲音。唯有推動朝野實質對談、修補社會信任，放下對立、回歸憲政常軌，中華民國才能在內外壓力交織的關鍵時刻，找到穩健前行的出路。

賴清德 共享經濟 許宇甄

延伸閱讀

賴清德新年盼朝野合作 侯友宜：做絕對比說好

賴清德元旦談話 吐露面對彈劾心聲

只要和平、不要戰爭

續任藍大黨鞭 傅崐萁喊工農起義：下會期民進黨設限處都要突破

相關新聞

總統新年談話聚焦國防內政 呼籲在野通過國防與總預算案

今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣...

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

國民黨主席鄭麗文今天清晨與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜一起進入總統府前參加元旦升旗典禮，開心與民眾揮舞國旗、唱國歌，最...

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個...

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

新年財劃法經費還沒下來 侯友宜：不會等待、全力以赴

2026年新年第一天，中央財政收支劃分法相關經費都還沒有下來，新北市長侯友宜今天被問到會不會擔心建設卡住時表示，新北市已...

許宇甄：經濟成長未全民共享 社會對立擴大 賴總統治理能力大有問題

賴清德總統在今天的元旦談話中提及，過去一年經濟成長率創15年來新高，台股指數屢寫新紀錄，調升基本工資帶動企業加薪，全民共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。