牛煦庭反嗆賴總統：不編軍人加薪才讓和平成幻想

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統於元旦總統府升旗典禮對兩岸關係表示，對和平要有理想，不能有幻想，中國若正視中華民國存在事實，都樂意對等尊嚴交流。國民黨立委牛煦庭批評，民進黨無力與北京溝通，也不編列軍人加薪預算，證明他們口中的追求和平只是幻想，沒有能力。

賴總統今天在總統府發表元旦談話，並於會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，還能夠對等尊嚴，很樂意和中國交流合作，促進兩岸和平共榮發展。賴總統還說，對和平要有理想，不能有幻想，投資國防等於投資和平，可惜在野黨仍然為中國軍演找藉口。

國民黨立委牛煦庭批評，對話交流、強化國防，都是面對兩岸問題應該有的準備手段，兩者兼備、靈活因應才是正確的方式。民進黨嘴巴上說要交流，卻沒有溝通的能力、沒辦法找到與北京對話的政治基礎；民進黨嘴巴上說要強化國防，卻依舊拒絕編列軍人加薪的預算。這些行為，恰恰證明了民進黨口中的追求和平，只是幻想，沒有能力。

國民黨立委王鴻薇也批，賴總統說要跟中國大陸交流，但陸委會都被已讀不回了，連海基會董事長吳豊山都受不了被逼退了，還要交流什麼？請賴總統不要癡人說夢，連最基本海基會功能都維繫不下去，又談何交流？

