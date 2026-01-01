牛煦庭反嗆賴總統：不編軍人加薪才讓和平成幻想
賴清德總統於元旦總統府升旗典禮對兩岸關係表示，對和平要有理想，不能有幻想，中國若正視中華民國存在事實，都樂意對等尊嚴交流。國民黨立委牛煦庭批評，民進黨無力與北京溝通，也不編列軍人加薪預算，證明他們口中的追求和平只是幻想，沒有能力。
⭐2025總回顧
賴總統今天在總統府發表元旦談話，並於會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，還能夠對等尊嚴，很樂意和中國交流合作，促進兩岸和平共榮發展。賴總統還說，對和平要有理想，不能有幻想，投資國防等於投資和平，可惜在野黨仍然為中國軍演找藉口。
國民黨立委牛煦庭批評，對話交流、強化國防，都是面對兩岸問題應該有的準備手段，兩者兼備、靈活因應才是正確的方式。民進黨嘴巴上說要交流，卻沒有溝通的能力、沒辦法找到與北京對話的政治基礎；民進黨嘴巴上說要強化國防，卻依舊拒絕編列軍人加薪的預算。這些行為，恰恰證明了民進黨口中的追求和平，只是幻想，沒有能力。
國民黨立委王鴻薇也批，賴總統說要跟中國大陸交流，但陸委會都被已讀不回了，連海基會董事長吳豊山都受不了被逼退了，還要交流什麼？請賴總統不要癡人說夢，連最基本海基會功能都維繫不下去，又談何交流？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言