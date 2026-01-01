總預算未審、在野黨提違憲法案 賴總統籲：以國家利益為優先

賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。對於立院未通過總預算、在野黨提出許多涉及違憲的法案，他強調，不同政黨沒關係，但只有同一個國家，必須以國家利益為優先。如果任由任何一個憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民、被放棄的是國家。

賴總統致詞提到，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。

賴總統指出，民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

他感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

賴總統說，今天天亮的時候，相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。身為總統，他會積極行動，促成朝野合作。

他重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

賴總統指出，他是民選總統，肩負全民付託，會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。政府不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

有關2026年總預算尚未通過，賴總統直言，今天不只是新年的第一天，也是沒有國家總預算可以工作的第一天。他認為，民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。

賴總統提到，依照制度，總預算沒有如期在去年年底完成審議，政府仍要維持基本運作，但中央和地方許多新興建設支出、新增計畫，因為沒有預算，勢必影響到許多攸關民生、地方建設的重大施政工作。例如生育補助、婚育宅、上班族的TPASS，還有許多重要地方建設，勢必都受到衝擊。

他再次誠懇呼籲，政黨監督是職責，但國家權益與國家發展不應該是籌碼。國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算。只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明、逐項溝通。但也請立院盡快將中央政府總預算排入議程審查，加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。

至於過去這段時間以來，立院通過不少違憲爭議法案，賴總統說，政府由民進黨當家，立法院由國民黨跟民眾黨當家，本來預期政黨之間「既競爭又合作」，但是過去一年多來，立院朝野並沒有如預期進行各項合作，反而是在野黨主導種種修法。

他舉例，在野黨去年強行通過《立法院職權行使法》，很罕見地被憲法法庭裁判，不僅侵犯總統職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力。這樣的結果，沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲、違法的法案。

賴總統重申，希望在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但只有同一個國家，必須以國家利益為優先；在立法院推動的各項法案，也要以憲政秩序為基礎。如果任由任何一個憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是人民、被放棄的是國家。

2025年已經過去了，2026年的開始，他希望在野黨新的一年，朝野能夠合作，也希望在野黨能持續思考目前正在推動的這些法案，對國家社會人民所帶來的衝擊跟影響。