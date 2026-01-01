被藍白提彈劾案 賴總統感嘆：提案浪費時間根本過不了

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統發表元旦談話並受訪，期待朝野能在新的一年一起合作讓國家更好。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。有關立院在野黨團通過「總統彈劾案」的提案，他指出，依法規定，立院在野黨並沒有達到2/3的多數，因此對總統的彈劾，根本通過不了，還要提案浪費時間，不如把寶貴時間拿來審查總預算。

對於在野黨團提出「總統彈劾案」，賴總統說，其實社會大眾很感慨，在野黨放著中央政府總預算不審，政院2025年8月底就送到立院，三、四個月的時間都不審，連國防特別預算也不審，盡排一些違憲違法的法案，又要推出對總統的彈劾，絕非國家社會人民之福，人民也會有公道的評價。

他呼籲，立法院當然有屬於立法院的憲政職權，但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民賦託立委的責任，是不是應該開始辦一些正事，審查總預算、國防特別預算。

賴總統指出，憲政設計裡面，對總統的救濟有兩項：一個是罷免、一個是彈劾。但是對總統的罷免是追究政治責任，對總統的彈劾是追究法律責任。依憲法設計，立院提案罷免後，要經過人民公投，追究的是政治責任。彈劾是追究法律責任，立法院提案通過後，送交司法院憲法法庭裁判。

賴總統強調：「大家想想看，我去年上任到現在，我不貪不取、沒有任何違法。這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審查中央政府總預算、不審查國防特別預算狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？」

「我個人的榮辱不重要，國家生存發展、人民的生活照顧才重要。」他表示，如果一定要對他提出彈劾，至少正事也應該要做。牽涉到國家生存發展的國防特別預算、人民生活照顧的國家中央政府總預算，立院也應該要排入審查。

賴總統直言，更何況根據《憲法》、憲政規範，還有「立法院職權行使法」的規定，國民黨跟民眾黨在立法院固然是過半的多數，但沒有達到2/3的多數，因此對總統的彈劾，根本在立法院就通過不了，為什麼要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？

賴總統質疑，「你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間」，不把立法院寶貴的時間，拿來審查中央政府總預算、國防特別預算、對國家發展經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡。他希望在野黨能夠跟社會大眾交代清楚。

