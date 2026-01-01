快訊

綠黨團：期盼藍白新年新氣象 別再把立院杯葛當成政績

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團書記長陳培瑜今天表示，今天是元旦，希望立法院藍白黨團在2025年「一直卡、一直拖、一直吵」的狀態，不要再一路延到2026年，新年能有新氣象。

⭐2025總回顧

陳培瑜指出，賴清德總統元旦談話重點很清楚，台灣要更安全、更繁榮，也要更照顧人民、讓社會更團結；能不能做到，很重要一點就看立法院在預算和立法上是否支持。

陳培瑜說，國防和全社會防衛韌性要不要推？國安法制要不要補起來？社會安全網、長照、育兒支持、青年居住壓力要不要做？這些都不是抽象的大方向，是每個家庭每天在煩惱的現實，因此要呼籲在野黨，別再把杯葛當成政績。

陳培瑜表示，在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重，可是藍白不能只會擋，擋預算、擋法案、擋到最後受傷的是人民的生活，是孩子的未來，是台灣的整體安全感。要反對可以，但請提出替代方案；要質疑可以，但請用事實和專業。

陳培瑜指出，在野黨不要一邊喊顧民生，一邊把民生政策卡住；一邊喊要和平，一邊讓台灣的安全防線變得更脆弱。新的一年，可以監督，但不要讓人民買單，把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的新局。

陳培瑜 藍白 元旦

