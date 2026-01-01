中國2027攻台？賴總統重申和平四大支柱行動方案

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。對於國際各界關切，中國是否將於2027年攻台，他重申，2026年會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防、經濟韌性，也希望中國正視中華民國的事實存在，對台能夠對等尊嚴。

賴總統表示，他身為總統有三大使命：第一，讓國家安全；第二，讓經濟發展更好；第三，把全國人民照顧得更周全。至於外界關注，中國希望在2027年做好攻台準備，是不是能夠如期達到它的目標，這是一回事。

賴總統指出，就台灣而言，最重要的是如《孫子兵法》所云：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」我方必須做最壞的打算，也做最好的準備。所以未來這一年，2026 年對台灣來講是非常關鍵的一年。他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」。

他說，第一，強化國防力量，包括對外軍事採購，發展國防自主、建構「台灣之盾」，並發展無人機、無人艇、水下無人潛艦、機器人無人載具等不對稱戰力，來提升國防力量。也會持續強化全社會防衛韌性，讓民眾應對天災，必要時也可以幫助自己和同胞。

他也說，第二，強化經濟韌性。經濟不但要好，還要有韌性。不能再像以往一樣，把雞蛋都放在同一個籃子，必須立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

賴總統提到，不僅僅要支持國際級的科技產業，更要在第一線幫助遭遇困難的中小微型企業，透過AI、各項科技和必要的手段，來提升他們的競爭力。也只有大型企業、中小微型企業都能發展，台灣的經濟韌性才有辦法建立。

他指出，第三，必須跟民主陣營肩並肩站在一塊。台灣善盡守護自己國家的責任，也看到印太各國都在強化國防力量。只有印太區域及世界民主陣營每一個國家都善盡自己的責任，並且共同合作，區域和平穩定才有辦法確保。

賴總統強調，第四，只要中國正視中華民國的事實存在，尊重台灣人民的生活、民主自由的生活方式和意願，對台能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共同發展」。

