直擊王義川未唱國歌 楊智伃嗆：台灣國來蹭中華民國元旦升旗？

國民黨前發言人楊智伃今陪同前主席朱立倫在台東參加元旦升旗，卻直擊民進黨立委王義川全程未唱國歌，楊智伃嗆，王義川「來蹭什麼中華民國的元旦升旗？去你台灣國的元旦升旗啊！」

朱立倫表示，在台灣最東邊迎著第一道日出，跟著台東的好朋友一起參加元旦升旗典禮，迎接中華民國115年，看到國旗冉冉升起的那一刻，心中滿是感動與感謝。新的一年，願台灣平安穩定、社會和諧，願每一個家庭都能被幸福照亮，也願大家繼續團結前行，把希望一棒一棒地傳下去。

楊智伃表示，王義川一邊領中華民國不分區立委的薪水，一邊說自己是台灣國，來台東的中華民國元旦升旗典禮，王義川國歌一句都沒唱、升旗連敬禮都懶，忙著撥自己帥氣的瀏海，以為自己是風一樣的男子。

楊智伃酸王義川是「蹭王之王」，不會唱國歌可以回家睡覺，既然對中華民國國歌不敬，台灣國王義川來中華民國元旦升旗典禮幹嘛？有時間裝神弄鬼當「政治乩童」，大罷免到處唱歌卻不願意留給一分鐘給國歌。請問王義川來蹭什麼中華民國的元旦升旗？去你台灣國的元旦升旗，心裡沒有中華民國，就不要來作秀。