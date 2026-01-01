聽新聞
賴清德元旦談話 吐露面對彈劾心聲
賴清德總統今天參加總統府前元旦升旗典禮後隨即發表談話，期待新的一年能在憲政體制下朝野合作讓國家發展，並喊話在野黨盡速通過總預算與國防特別預算，強調面對在野黨提出彈劾案時個人毀譽事小，但不能因此不審預算耽誤國家發展。
賴清德表示，我們的憲政設計對總統的咎責有罷免與彈劾，對總統的罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任，他從上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在，我個人毀譽事小，但是國家發展與照顧人民生活才重要。
賴清德也說，國家和平不能只靠一張契約，必須要有堅強國防做後盾才能維持和平，讓國家能持續發展經濟韌性與政府運作，民主國家在野黨監督政府是責任，但是國家發展不應該是籌碼，國家是大家的，總預算也不是單一政黨的預算，只要能加速審查預算，在憲政體制下他願意到立法院做國情報告。
