快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德元旦談話 吐露面對彈劾心聲

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪，強調面對在野黨提出彈劾案時個人毀譽事小，但不能因此不審預算耽誤國家發展。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪，強調面對在野黨提出彈劾案時個人毀譽事小，但不能因此不審預算耽誤國家發展。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今天參加總統府前元旦升旗典禮後隨即發表談話，期待新的一年能在憲政體制下朝野合作讓國家發展，並喊話在野黨盡速通過總預算與國防特別預算，強調面對在野黨提出彈劾案時個人毀譽事小，但不能因此不審預算耽誤國家發展。

⭐2025總回顧

賴清德表示，我們的憲政設計對總統的咎責有罷免與彈劾，對總統的罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任，他從上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在，我個人毀譽事小，但是國家發展與照顧人民生活才重要。

賴清德也說，國家和平不能只靠一張契約，必須要有堅強國防做後盾才能維持和平，讓國家能持續發展經濟韌性與政府運作，民主國家在野黨監督政府是責任，但是國家發展不應該是籌碼，國家是大家的，總預算也不是單一政黨的預算，只要能加速審查預算，在憲政體制下他願意到立法院做國情報告。

賴清德總統今天發表元旦談話並受訪，期待朝野能在新的一年一起合作讓國家更好。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪，期待朝野能在新的一年一起合作讓國家更好。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪，喊話在野黨審總預算是責任也是權利，但不應是國家發展的籌碼。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統今天發表元旦談話並受訪，喊話在野黨審總預算是責任也是權利，但不應是國家發展的籌碼。記者潘俊宏／攝影

賴清德 憲政 罷免

延伸閱讀

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

觀察站／賴政府別因機關算盡 反害了陳菊

只要和平、不要戰爭

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

相關新聞

總統新年談話聚焦國防內政 呼籲在野通過國防與總預算案

今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣...

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

國民黨主席鄭麗文今天清晨與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜一起進入總統府前參加元旦升旗典禮，開心與民眾揮舞國旗、唱國歌，最...

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個...

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

新年財劃法經費還沒下來 侯友宜：不會等待、全力以赴

2026年新年第一天，中央財政收支劃分法相關經費都還沒有下來，新北市長侯友宜今天被問到會不會擔心建設卡住時表示，新北市已...

許宇甄：經濟成長未全民共享 社會對立擴大 賴總統治理能力大有問題

賴清德總統在今天的元旦談話中提及，過去一年經濟成長率創15年來新高，台股指數屢寫新紀錄，調升基本工資帶動企業加薪，全民共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。