賴清德元旦談話 吐露面對彈劾心聲

賴清德總統今天參加總統府前元旦升旗典禮後隨即發表談話，期待新的一年能在憲政體制下朝野合作讓國家發展，並喊話在野黨盡速通過總預算與國防特別預算，強調面對在野黨提出彈劾案時個人毀譽事小，但不能因此不審預算耽誤國家發展。

賴清德表示，我們的憲政設計對總統的咎責有罷免與彈劾，對總統的罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任，他從上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在，我個人毀譽事小，但是國家發展與照顧人民生活才重要。