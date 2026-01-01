賴總統：中國軍演針對台灣新購戰力 也凸顯國防預算有必要

賴清德總統1日以「韌性之島 希望之光」為題，發表元旦新年談話。他指出，這一次中國的軍演，有特別針對台灣新購的戰力作為假想敵演練。由此看出，這次對美軍購，對台灣國防安全是必要的。國防特別預算向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展，也是必要的。

賴總統致詞表示，新年目標之一，要打造更安全、堅韌的台灣。面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴總統提到，去年，他已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過八年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定。今年，更要一一來執行。

他說，新年的第一天，再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。大家可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

他也說，國際對台灣的支持從未間斷，不只美國、日本、英國、歐盟等多國，都紛紛展現對台灣及台海和平穩定的支持。近期美國宣布史上最大的對台軍售案，和美國國家戰略報告所提到台灣的重要性，都在在告訴我方，台灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

有關國防預算在立院程序委員會，持續被在野黨阻擋排案，賴總統重申，和平無價，戰爭沒有贏家。對和平固然要有理想，但不能有幻想，和平一定要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者的主張，就能夠達到和平。所以投資國防，就等於在投資和平。

賴總統指出，這一次中國的軍演，大家可以看到解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新購的戰力作為假想敵演練。由此看出，這一次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的。這筆國防預算，對於台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展，也是必要的。

賴總統表示，這一次中國的軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定。國際社會多年來也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者。比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴時，在野黨仍替中國找藉口。

他認為，如果國防預算持續被擋，確實擔心國際社會誤解台灣的決心。因此他非常期待，在野黨能基於國家利益、安全，通過這筆預算，讓政府更有力量守護國家、保護人民安全。希望朝野團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，以為可以輕易侵略台灣。