快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

賴總統再對中喊話：正視中華民國存在事實 樂意對等尊嚴交流

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）揮舞國旗向一同參與典禮的嘉賓與民眾致意。記者余承翰／攝影
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）揮舞國旗向一同參與典禮的嘉賓與民眾致意。記者余承翰／攝影

賴清德總統今天在總統府發表元旦談話，賴總統在會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，還能夠對等尊嚴，很樂意和中國交流合作，促進兩岸和平共榮發展。

⭐2025總回顧

賴總統指出，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能有幻想，和平要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者主張就能得到和平。這次中國軍演可以看到解放軍演習科目，有特別針對台灣新增戰力做假想敵做演練，就可看出來這次8年1.25兆元軍購對台灣的國防安全是必要的，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。

賴總統說，如果軍購案持續被耽擱，擔心國際社會會誤解台灣保衛國家的決心，非常期待在野黨基於國家利益、安全，能通過這筆預算，讓台灣更有力量達到守護國家安全目標。

賴總統表示，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海穩定，國際社會多年也一直認為，中國才是破壞兩岸穩定的麻煩製造者，但比較可惜的是，在野黨仍替中國找藉口；希望朝野要團結不要分裂，只有團結才不會讓中國得到錯誤訊息，可以侵略台灣。

賴總統指出，身為總統有三大使命，讓國家更安全、經濟發展更好、把人民照顧更周延。對於中國設定在2027年做好侵台準備，是不是能如期達到目標是一回事，但對台灣而言，最重要的是如孫子兵法所說，勿恃敵之不來 恃吾有以待之，必須做最壞打算、最好準備。

賴總統說，未來這一年非常關鍵，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，首先不管是對外軍事採購或發展國防自主，包括建構台灣之盾、發展無人機、無人艇等不對稱戰力，也會強化全社會韌性。再者，要強化經濟韌性，不能再像以往把雞蛋放同一個籃子，不僅支持國際級產業，更要站在第一線幫助中小企業，也要持續和民主陣營肩並肩，站在一起。

對台 軍演 中華民國 賴清德

延伸閱讀

賴總統喊話在野：今天是沒總預算第一天 國家發展不應是籌碼

總統府元旦升旗典禮 賴總統與鄭麗文零互動

總統府升旗典禮 賴總統與韓國瑜握手致意、與鄭麗文零互動

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

相關新聞

總統新年談話聚焦國防內政 呼籲在野通過國防與總預算案

今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣...

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

國民黨主席鄭麗文今天清晨與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜一起進入總統府前參加元旦升旗典禮，開心與民眾揮舞國旗、唱國歌，最...

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個...

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

2026新期許 洪秀柱：告別對抗政治 贏回人民未來

新的一年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，站在2026年的門口，大家更應冷靜回望，也要勇...

賴總統再對中喊話：正視中華民國存在事實 樂意對等尊嚴交流

賴清德總統今天在總統府發表元旦談話，賴總統在會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。