賴總統再對中喊話：正視中華民國存在事實 樂意對等尊嚴交流

賴清德總統今天在總統府發表元旦談話，賴總統在會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式，還能夠對等尊嚴，很樂意和中國交流合作，促進兩岸和平共榮發展。

賴總統指出，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平固然要有理想，但不能有幻想，和平要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者主張就能得到和平。這次中國軍演可以看到解放軍演習科目，有特別針對台灣新增戰力做假想敵做演練，就可看出來這次8年1.25兆元軍購對台灣的國防安全是必要的，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。

賴總統說，如果軍購案持續被耽擱，擔心國際社會會誤解台灣保衛國家的決心，非常期待在野黨基於國家利益、安全，能通過這筆預算，讓台灣更有力量達到守護國家安全目標。

賴總統表示，這次中國軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海穩定，國際社會多年也一直認為，中國才是破壞兩岸穩定的麻煩製造者，但比較可惜的是，在野黨仍替中國找藉口；希望朝野要團結不要分裂，只有團結才不會讓中國得到錯誤訊息，可以侵略台灣。

賴總統指出，身為總統有三大使命，讓國家更安全、經濟發展更好、把人民照顧更周延。對於中國設定在2027年做好侵台準備，是不是能如期達到目標是一回事，但對台灣而言，最重要的是如孫子兵法所說，勿恃敵之不來 恃吾有以待之，必須做最壞打算、最好準備。

賴總統說，未來這一年非常關鍵，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，首先不管是對外軍事採購或發展國防自主，包括建構台灣之盾、發展無人機、無人艇等不對稱戰力，也會強化全社會韌性。再者，要強化經濟韌性，不能再像以往把雞蛋放同一個籃子，不僅支持國際級產業，更要站在第一線幫助中小企業，也要持續和民主陣營肩並肩，站在一起。