習近平提「統一大勢不可擋」鄭麗文：兩岸分隔百年本就存在歧異

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，國民黨主席鄭麗文出席時拿著國旗拍照。記者余承翰／攝影
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，國民黨主席鄭麗文出席時拿著國旗拍照。記者余承翰／攝影

中共總書記習近平透過央視發表2026年新年賀詞，提到貫徹「一國兩制」方針、「統一大勢不可阻擋」。民進黨秘書長徐國勇認為，九二共識就是一國兩制，沒有「一中各表」的空間。國民黨主席鄭麗文表示，兩岸分隔超過百年，本就存在歧異。台澎金馬有不同的生活方式跟制度，盼透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

鄭麗文今出席中央黨部元旦升旗，她在會後受訪時表示，九二共識就是「兩岸同屬一中」，無庸置疑。國民黨尊重對岸有對岸的期待、他們的政策與立場，不過，兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異。在台澎金馬的我們，也有不同的生活方式跟制度，還是希望能透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

鄭麗文說，接下來兩岸能透過和平的方式進行和解，甚至在很多的重大議題上面可以合作，相信可以為人類社會做出積極的貢獻。

此外，鄭麗文致詞時提到，2026國民黨要迎向全面勝利，媒體詢問藍白合作的期程是否出爐。鄭麗文表示，一切都是按照原本既定的時程在走，現在只能說，除了新竹市之外，其他提名的部分，國民黨必須先完成提名，民眾黨也有提名的縣市，兩黨的平台才會展開協調，或是進行產生候選人的最後機制，一切都是按照步驟順利推動中。

