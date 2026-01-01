賴總統喊話在野：今天是沒總預算第一天 國家發展不應是籌碼

今天已是2026年元旦，但今年度總預算案至今尚未進入審議階段，賴清德總統今天在發表元旦談話並受訪時表示，今天是沒有國家總預算通過的第一天，民主國家政治可以攻防，但國民生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這是所有政黨存在的基本原則，請立法院盡速將總預算排入議程、加速審查，讓政府能把該做的工作做好。

賴總統指出，依照制度，總預算沒有如期在去年底完成審議，政府仍要維持正常運作，但中央、地方許多新興支出以及新增計畫，因為沒有預算勢必影響到許多重大施政工作，例如生育補助、婚育宅、上班族的TPASS等。

賴總統說，要再次誠懇呼籲，政黨監督是責任，但國家發展不應該是籌碼，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意溝通。