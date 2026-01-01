快訊

賴總統喊話在野：今天是沒總預算第一天 國家發展不應是籌碼

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）揮舞國旗向一同參與典禮的嘉賓與民眾致意。記者余承翰／攝影
中華民國115年元旦總統府升旗典禮今天舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）揮舞國旗向一同參與典禮的嘉賓與民眾致意。記者余承翰／攝影

今天已是2026年元旦，但今年度總預算案至今尚未進入審議階段，賴清德總統今天在發表元旦談話並受訪時表示，今天是沒有國家總預算通過的第一天，民主國家政治可以攻防，但國民生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這是所有政黨存在的基本原則，請立法院盡速將總預算排入議程、加速審查，讓政府能把該做的工作做好。

賴總統指出，依照制度，總預算沒有如期在去年底完成審議，政府仍要維持正常運作，但中央、地方許多新興支出以及新增計畫，因為沒有預算勢必影響到許多重大施政工作，例如生育補助、婚育宅、上班族的TPASS等。

賴總統說，要再次誠懇呼籲，政黨監督是責任，但國家發展不應該是籌碼，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意溝通。

總統新年談話聚焦國防內政 呼籲在野通過國防與總預算案

今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣...

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

國民黨主席鄭麗文今天清晨與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜一起進入總統府前參加元旦升旗典禮，開心與民眾揮舞國旗、唱國歌，最...

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個...

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

2026新期許 洪秀柱：告別對抗政治 贏回人民未來

新的一年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，站在2026年的門口，大家更應冷靜回望，也要勇...

賴總統再對中喊話：正視中華民國存在事實 樂意對等尊嚴交流

賴清德總統今天在總統府發表元旦談話，賴總統在會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式...

