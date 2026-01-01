快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
監察院長陳菊從2024年12月開始請假，近日傳出農曆年前可能出院。本報資料照片
監察院長陳菊從2024年12月開始請假，近日傳出農曆年前可能出院。本報資料照片

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個期待，希望花媽能夠加油，身體更加的健康。

⭐2025總回顧

陳其邁上午也指出，陳菊院長生涯的部分，或所謂工作的部分，「這個我們毫無所悉，但也希望花媽能夠加油，身體能夠更加的健康」。

陳菊院長去年底重感冒住院，健康檢查發現右腎長有3.5公分腫瘤，開刀切除病灶，不意出院前一天發生左腦血管阻塞，情況穩定後住進自費的國際病房持續復健治療，迄今已逾一年，期間陳菊依規定請假，也自願放棄領取每月薪資。

最近傳出她可能在農曆年前出院，醫院對此未予證實，僅表示陳菊還住著、持續接受治療與復健中。

陳菊 復健 陳其邁

延伸閱讀

戴資穎登高雄跨年舞台！ 陳其邁曝2026年心願：和她合唱一曲

獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

影／邱議瑩影片主打交棒說 許智傑：陳其邁也曾讚「我比市長還像市長」

相關新聞

總統新年談話聚焦國防內政 呼籲在野通過國防與總預算案

今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣...

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

國民黨主席鄭麗文今天清晨與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜一起進入總統府前參加元旦升旗典禮，開心與民眾揮舞國旗、唱國歌，最...

陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待

監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個...

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

2026新期許 洪秀柱：告別對抗政治 贏回人民未來

新的一年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，站在2026年的門口，大家更應冷靜回望，也要勇...

賴總統再對中喊話：正視中華民國存在事實 樂意對等尊嚴交流

賴清德總統今天在總統府發表元旦談話，賴總統在會後受訪表示，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由的生活方式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。