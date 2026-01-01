陳菊農曆年前出院？陳其邁：花媽身體恢復是大家的期待
監察院長陳菊住院逾一年，傳出農曆年前可能出院，高雄市長陳其邁今早受訪時表示，「花媽」身體恢復的狀況非常好，這是大家的一個期待，希望花媽能夠加油，身體更加的健康。
陳其邁上午也指出，陳菊院長生涯的部分，或所謂工作的部分，「這個我們毫無所悉，但也希望花媽能夠加油，身體能夠更加的健康」。
陳菊院長去年底重感冒住院，健康檢查發現右腎長有3.5公分腫瘤，開刀切除病灶，不意出院前一天發生左腦血管阻塞，情況穩定後住進自費的國際病房持續復健治療，迄今已逾一年，期間陳菊依規定請假，也自願放棄領取每月薪資。
最近傳出她可能在農曆年前出院，醫院對此未予證實，僅表示陳菊還住著、持續接受治療與復健中。
