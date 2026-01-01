參加總統府升旗被韓國瑜誇像白雪公主 鄭麗文：我會樂一整年

國民黨主席鄭麗文今出席中央黨部元旦升旗，期許朝野共同努力，放下歧見，為了國家和人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，為福國利民共同推動重要的政策，讓國會能正常運作，讓台灣的民主政治繼續大步邁前。

鄭麗文清晨參加總統府前升旗典禮，與立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰簡短寒暄，但與賴清德總統零互動。鄭麗文表示，在接待室時遇到韓國瑜，韓非常熱情，看到她第一句話說「主席，你像白雪公主一樣」，她對韓說，元旦一大早就聽到有人說是白雪公主，「我會樂一整年啊！」

鄭麗文致詞時表示，元旦開春，國民黨希望懷抱著正向的心情，過去的風雨與紛擾，希望轉換全新的心情，不要在內部自己找敵人，停止內鬥，放下仇恨。她在昨天中常會自我勉勵，新的一年，大家一定要和和氣氣，讓台灣社會重現最美麗的風景，感受到祥和的社會，沒有暴戾之氣，沒有惡言相向、沒有詐騙，讓台灣社會重新回到正軌。

鄭麗文說，在野黨才剛剛共同推出「台灣未來帳戶」，希望投資台灣，投資未來，投資下一代。更希望推動更多類似福國利民的政策，而國會所通過的政策跟預算，希望政府也能依照憲法，依法行政，這才是全民之福。

鄭麗文表示，她不但希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解，全世界都和解。兩岸和平、區域和平，乃至世界和平，在新的一年，要以共同的正能量跟善念發下宏願，希望台灣越來越好，也希望世界越來越好。國民黨也保持同樣的心情，為國為民不為黨，繼續拿出好的執政成績，為民服務，勇於任事，2026贏得全面勝利。

鄭麗文上任後首次在黨部升旗，前總統馬英九、前主席吳伯雄、台北市長蔣萬安等人卻缺席，引發熱議。鄭麗文表示，黨部沒有刻意、特別地邀請，考慮到大家有各自的考量、健康狀況等，今年沒有擴大邀請，大家都是自動自發、熱情來參加，她也只邀請中央黨部的一級主管跟副主席與會。