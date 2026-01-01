總統新年談話聚焦國防內政 呼籲在野通過國防與總預算案

今天是中華民國115年元旦，賴清德總統以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。賴總統表示，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。大家可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

針對內政與朝野關係，賴總統說，過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。不過，賴總統說，身為總統，他會積極行動，促成朝野合作。他也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在「憲法增修條文」第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。

以下為賴總統新年談話全文

蕭美琴副總統、潘孟安秘書長，各位國人同胞，大家好！

今天是2026年的第一天，祝福大家新年快樂，闔家平安。

新的一年，是嶄新的開始。當第一道曙光照亮台灣，無論過去多麼充滿挑戰，我們都懷抱希望，勇往直前。

一、回首過去，感謝人民團結成就

過去一年，世界局勢充滿震盪——全球經貿秩序變動，國際衝突加劇，中國擴張的野心持續升高。我們也經歷了幾場天災，和令人痛心的社會事件，考驗著我們的社會韌性、危機意識和全民團結。

不過，面對這些考驗，台灣人民不僅沒有被擊倒，反而穩健地締造了許多令人驚嘆的成就。

過去一年，我們的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到百分之7.37，而台股指數，更是在多變的經貿環境下，屢屢寫下新的紀錄。失業率平均約百分之3，就業情況是25年來最好。

我們幫軍公教加薪，也連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲至今年的2萬9千5百元，並帶動企業為員工加薪，讓經濟成長的果實為全民所共享。

除了經濟的亮眼表現，我們的「福衛八號」齊柏林衛星，已在太空中運行；桃園機場「第三航廈北廊廳」啟用，也象徵台灣以嶄新門面，擁抱世界。我們的海巡多艘國造的巡防艦也交艦成軍，在海上守護國人安全。

而歷經40年等待的國際級建設「淡江大橋」，終於也完成主橋段合龍，今年就要全線通車，不僅打通北部重要交通樞紐，也讓台灣再次以國際級的建設躍上世界舞台。

從海洋到太空，從家門到國門，我們用行動證明，只要堅定、團結，沒有台灣人到不了的地方、也沒有無法達成的成就。這些亮眼的成績屬於每一位台灣人民！

我也沒有忘記，追求發展之外，我們更要落實照顧，投資未來。

國人的健康，始終是我從行醫到從政的使命。因此，我們推動「健康台灣深耕計畫」，也成立了百億規模的「癌症新藥基金」，去年，我們更提早5年達成WHO設定的消除C型肝炎的目標，這也是國際有目共睹的公衛成就。

我們更成立「運動部」，投入超過248億預算，讓國家成為選手的後盾，也厚植全民運動，競技運動以及職業運動，讓國人更健康，國家更強，世界擁抱台灣。而政府推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，也已扶持許多優秀的台灣青年到世界各地追夢，讓台灣在世界上發光發熱。

過去一年，即使挑戰不斷，我們都逐一克服了。我們沒有因為國際局勢動盪，躊躇不前；更沒有因為時政紛擾，而故步自封。

二、展望新年，推動四個總目標

新的一年，我們還要繼續大步向前走，達成四個總目標：

第一，我們要打造更安全、堅韌的台灣。

面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，我的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

去年，我已經宣布啟動反滲透17項國安策略，加速推動國安十法修法，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力，壯大國防產業，強化國家安全與社會安定，今年，我們要一一來執行。

新年的第一天，我也要再次呼籲，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

第二，我們要邁向智慧繁榮的台灣。

目前，我們的銀行、保險與證券三行業總資產已突破130兆元，10年成長近七成。政府正在推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，要讓人才資金深耕台灣，吸引國際資金，精準布局國際市場，為國家創造更多財富。

同時，我們也已啟動「AI 新十大建設」、「生技醫療」及「國防工業」等多重引擎，並協助中小微企業在轉型中持續維持競爭力，打造護國群山，確保台灣在下一個世代的競爭優勢。

第三，我們要建構更均衡發展的台灣。

一、我們追求世代的均衡，不只要照顧長輩，也要照顧年輕人。這是為什麼我們要推動「長照3.0」、以及高中職全面免學費、私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的「租金補貼」和「社會住宅」。

今年起，我們更將實施「婚育宅」，落實囤房稅2.0，引導空屋釋出，讓年輕人住得起也住得好。未來，我們將根據「青年基本法」，進一步協助年輕人走得更穩。

二、我們追求城鄉的均衡，不只要透過產業、醫療、社宅，也要透過交通、鐵道建設，包括高鐵延伸、花東鐵路雙軌電氣化，帶動城鄉均衡發展，讓年輕人找到回鄉發展的機會；也要堅持財政均衡，不該加劇城鄉落差，資源分配更應該合理規劃。

所以，針對《財政收支劃分法》所衍生的爭議，朝野應該再透過通盤檢討及討論，推動顧及各層面、各世代、各級政府的全面性財政改革，協助地方穩定財政紀律，也同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。

三、我們追求所得分配的均衡，透過加薪、減稅以及社會福利，來降低所得差距，改善分配不均，讓社會公平穩定。

明年起單身租屋族年收入64.4萬元以下；雙薪租屋家庭年收入110.8萬元以下；四口之家租屋、有一對6歲以下小孩年收入168.5萬元以下，皆不必繳稅。

社會福利政策方面，前年行政院開始推動的「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，規劃5年投入經費超過480億元，以及今年將上路的「強化社會安全網計畫2.0」，預計5年投入819.6億元，而上個月，「身心障礙者權益保障法」，行政院院會已經通過修正草案，進一步落實身心障礙者權利公約，這顯示出，社會安全體系越來越健全，可以提供民眾更多支持與服務。

而從今天起，每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；從這個月開始連續13個月，低收入戶每人每月加發1千元，中低收入戶每人每月加發750元。希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓這些福國利民的政策順利推動。

未來，將持續擴大社會投資，打造公義、和諧、永續的社會。

第四，我們要促成民主團結的台灣。

過去一年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過。

各位國人同胞，民主的真諦，在於即便有不同的意見，大家都願意遵守憲法，以憲政秩序為最大公約數。憲法著重權力分立、相互制衡，憲法也是人民權利的保障書，倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。

我要感謝憲法法庭秉持專業與道德勇氣，做出符合憲法和人民期待的決定，讓憲法法庭恢復運作，保障人民權益。

今天天亮的時候，我相信很多人心情都一樣，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026。攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。

身為總統，我會積極行動，促成朝野合作。我也要重申，只要有助於化解對立、凝聚共識，我願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號，所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。我由衷期盼，新的一年，朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

三、懷抱希望大步向前

親愛的國人同胞，2026年是台灣總統直接民選30週年，對於台灣非常關鍵。我們已經奠定非常好的基礎，除了經濟有舉世稱羨的亮眼成績，國際企業也持續加碼投資，世界都看好台灣。

同時，國際對台灣的支持從未間斷，不只美國、日本、英國、歐盟等多國，都紛紛展現對台灣及台海和平穩定的支持，近期美國宣布史上最大的對台軍售案，和美國國家戰略報告所提到台灣的重要性，都在在告訴我們，台灣已不只是「不可或缺」，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量。

各位國人同胞，我們沒有時間等待，沒有時間蹉跎，國家必須大步向前走，也絕不能走回頭路。

民主給我們彼此爭辯、不同意彼此的權利。但倘若沒有國家，這樣的自由和權利都不存在。

我是民選總統，肩負全民付託，我會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前，相反的，我們會懷抱希望，積極行動，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步，帶領國家繼續向前。

最後，我想感謝這段時間，每個崗位上，守護國人安全的國軍、海巡、警察、消防和醫護弟兄姊妹，以及台灣所有的志工超人們，還有在他們背後扶持他們的家人朋友們，辛苦了。

你們的付出，讓國人更安全；你們的無私，印證了台灣人是攜手扶持彼此的命運共同體。無論怎樣的考驗，我們都能一一克服；無論何種挑戰，我們都能攜手共進，寫下台灣奇蹟。

也感謝今天主辦元旦升旗典禮的四大醫事團體，以及所有帶來精采表演的夥伴。

新的一年，我們一起大步向前走！

天佑台灣、福被每一個國家主人！

謝謝大家！