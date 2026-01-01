快訊

府前升旗和韓國瑜自拍被誇像「她」 鄭麗文：我會樂一整年

福原愛再婚又懷孕！小王扶正仍遺憾 親認「這件事一直很後悔」

黃國昌六塊肌靠藥物？教練曝「練到吐」實況：你做不到不代表別人做不到

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席黃國昌瘦身有成，昨日大方在臉書分享體態對照圖。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨主席黃國昌瘦身有成，昨日大方在臉書分享體態對照圖。圖／取自黃國昌臉書

民眾黨主席、立法委員黃國昌昨(31)日在臉書分享健身心得，感謝教練的天使耐心與魔鬼手段，並貼出上半身體態對照圖，勉勵大家在新的一年做出改變、許願為自己做到最好。未料健身效果引來部分網友質疑其他是否涉及施打藥物。對此，黃國昌的柔術教練團成員昨日透過Threads發文，公開黃國昌接受長期訓練的過程與實況，強調成果來自高強度的訓練與自律的生活，駁斥外界謠言。

教練表示，自己身為黃國昌教練團成員之一，已陪同訓練近一年時間，過程相當嚴格且辛苦。他指出，黃國昌曾在訓練途中因體力透支而多次嘔吐，也多次在對練中被鎖技到幾近昏厥，顯示訓練強度遠超一般人想像。

教練也直言，部分網友以自身經驗否定他人努力，並不公平，「你做不到不代表別人做不到好嗎？畢竟你們的人生沒有優秀過，所以不相信也是人之常情。」該貼文一出，引來網友在留言區熱議，支持與質疑聲浪交錯。

不少健身族群留言力挺，分享自身透過飲食控制與規律訓練成功改變體態的經驗，認為健身成果本就因人而異，不應輕易否定他人努力，「這種人在笑健身不可能會這樣，根本在侮辱健身的人。」但也有網友指出，相關說法並未直接否定外界對用藥的揣測，「關鍵應該是這段話之中，仍然沒有否定黃國昌用藥」，認為仍有討論空間。

