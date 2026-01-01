【專家之眼】台灣要重回「棄兒國家」聯盟的老路嗎？

以色列近日宣布承認索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，並與之建立外交關係，這一決定不僅違背國際法、無視國際社會的強烈反對，更暴露了其自私的地緣政治算計。索馬利蘭自1991年宣布脫離索馬利亞以來，從未獲得聯合國成員國的正式承認，國際社會長期堅持索馬利亞的領土完整，包括歐盟、美國、非洲聯盟（AU）、東非政府間發展組織（IGAD）等多方均重申此立場。

以色列此舉無異於破壞既有國際規範，引發索馬利亞的憤怒與譴責，並招致土耳其、埃及、奈及利亞等20國及伊斯蘭合作組織的聯合聲明，警告將破壞非洲之角與紅海走廊的穩定。

索馬利蘭雖實際控制索馬利亞西北部，但其「獨立」從未經國際社會認可，類似科索沃或南奧塞梯亞一類的政治實體。以色列宣稱此舉是受《亞伯拉罕協議》啟發，意在擴大夥伴網絡，但實際上實則是其在中東局勢惡化下的孤注一擲，並意在獲取索馬利蘭礦物開發權與戰略布局。歐盟發言人警告：「這對非洲之角和平穩定至關重要。」索馬利亞總統穆哈莫德指控以色列「非法侵略」，巴勒斯坦自治政府更稱其目的是為了將加薩居民驅逐至索馬利蘭。

就連一向對支持以色列的美國也不以為然，美國總統川普還說：「有人真的知道索馬利蘭是什麼嗎？」以色列不顧國際反彈，執意前行，只會加劇其外交孤立，尤其在加薩戰爭持續的背景下，更可能招致更多阿拉伯與伊斯蘭國家的敵意。

台灣自2020年與索馬利蘭互設代表處，標榜農業、醫療、教育、能源與海事安全合作，表面上看似「非主流外交」的成功，實則是高風險低回報的死胡同。索馬利蘭國土狹小、經濟落後、國際能見度低，台灣為了「事實承認」投注資源於此，難見任何實質外交突破遑論台灣追求的「國際承認」。

這種關係從一開始就是失敗的賭注。索馬利蘭的「事實獨立」依賴部落聯盟與武裝力量，內部穩定脆弱，常遭索馬利亞海盜與恐怖組織威脅。外交部幻想「台灣–索馬利蘭–以色列」三方互補，純屬一廂情願。以色列承認索馬利蘭後，索馬利亞與國際反彈加劇，台灣夥伴恐頓成眾矢之的，台灣的國際聲譽與空間反而縮減。

台灣有論者認為以色列承認索馬利蘭對台灣而言是「極為重要的訊號」，宣稱「國際空間灰色地帶擴大，台灣被承認可能性客觀提高」，這一論點完全與事實不符。以色列在加薩的殘暴行徑已經引起國際公憤，現在承認索馬利蘭，更是公然挑戰國際秩序。這種破罐子破摔，不在乎國際輿論的做法，根本不存在什麼「灰色地帶」與「跨越紅線」，更不足以台灣學習。

更可悲的是，與以色列、索馬利蘭的三方合作讓人憶起上世紀70年代，台灣退出聯合國後，很長一段時間因退出聯合國，成為國際孤兒，轉而尋求南非與以色列等「棄兒國家」（pariah states）結盟。當時南非因種族隔離政策、以色列堅持發展核武被國際孤立，台灣也處於威權統治，三方在經貿與軍武上的合作走到了一起，對台灣的國際形象產生負面影響。