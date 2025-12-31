快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

停砍公教年金 政院聲請釋憲

聯合報／ 記者唐筱恬鄭媁屈彥辰蔡晉宇／台北報導

國民黨立院黨團昨天針對攸關回復救國團財產的「黨產條例」修正草案與國軍老舊眷村改建條例修正草案召開朝野協商，兩案都無共識，送交院會處理。其中，黨產條例是在上月二日於院會抽出逕付二讀，最快一月二日可以三讀闖關。

民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，依國民黨團版的黨產條例修正草案，即人事、財務及業務三項都受政黨控制才算附隨組織，不僅擁有十六億元資產的救國團被搶救，擁有三百八十多億元資產的婦聯會也會被解套。民進黨團書記長陳培瑜批評，沒想到國民黨送給台灣人的跨年賀禮竟是「侵吞人民四百億元」。

此外，立法院會日前三讀通過停砍公教年金的修法，行政院長卓榮泰定調副署後聲請釋憲，行政院已於昨天前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

行政院發言人李慧芝表示，在憲法法庭作出判決前，會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

延伸閱讀

立院三讀反年改 政院聲請釋憲及暫時處分「程序重大瑕疵」

卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

相關新聞

【重磅快評】告別2025 總統元旦談話迎來希望？

二○二五年已告別，去年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內，...

獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班

監察院長陳菊因健康因素住院逾一年，本報獨家掌握，陳菊復原狀況比預期好，預計農曆年前出院，並於年後返回崗位上班。相關人士轉...

高嘉瑜、吳欣岱回鍋選議員 衝擊綠營北市港湖選情

2026年北市南港、內湖區議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不缺席後，基進黨秘書長吳欣岱昨宣布，請辭黨職，專心投入地...

觀察站／別因機關算盡 反害了陳菊

監察院長陳菊因病已經請假超過一年，監察院固然搬出法條說明，一切按照規則來請假；但監院職掌整飭官箴，自家首長卻長期無法正常...

公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...

陳菊請假逾年 在野質疑「請到頂」違法

監察院長陳菊請假超過一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，...

