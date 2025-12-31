纏訟7年 三中案二審馬英九仍無罪

國民黨前主席馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清被控賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署二○一八年依證券交易法等罪起訴馬等六人；一審認前立委蔡正元犯刑法業務侵占、商業會計法不為記錄致生不實罪，其餘五人無罪。台灣高等法院昨仍判馬等五人無罪；蔡業務侵占，犯罪所得二億八千餘萬元沒收，處三年六月徒刑定讞，將入獄。

依刑事妥速審判法規定，一、二審無罪，檢察官上訴受拘束，但台灣高等檢察署仍表示將研議上訴。蔡正元另犯商業會計法，高院維持一審判刑六月得易科罰金，此部分仍可上訴。

此「三中案」纏訟七年，高院昨駁回上訴，馬英九感謝司法還他清白，希望他是最後一位受到司法追殺的政治人物。蔡正元則說，會堅守崗位到最後一天，絕不對民進黨有所屈服或讓步，「跟他投降，免談！」

馬英九辦公室指出，本案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果是證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋；過程中，時任黨主席馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾，最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。

馬辦表示，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻追殺逾十年，浪費司法資源，徒增社會內耗；而看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息，社會各界應站出來，反對民進黨再用「東廠」手段，迫害政治對手，破壞社會信任。

蔡正元則表示，馬英九時代已經兩度不起訴，到了蔡英文當政，又因檢察長邢泰釗是蔡英文的人，二○一七年突然間起訴。檢察官也不忌諱，要他「咬馬英九賤賣黨產」就沒事，但他不願意，並告訴檢方，價格是自己開的，所以沒有所謂賤賣黨產的問題，「等於我把這整個事情扛起來」。

本案被告包括馬、張、汪，以及蔡正元夫妻、岳父洪信行。台北地檢署指控馬等三人處分黨營事業華夏公司、中視、中廣、中影股權交易及舊黨部大樓交易不合營業常規。

中視股權交易部分，買家榮麗公司最終依中投所提方案讓步，高院認張哲琛、汪海清未違營業常規。中廣部分，張哲琛、汪海清在與媒體人趙少康談判時，無「未盡談判能力而曲意輸送利益」情事，趙出價是潛在買家最高者。合議庭認為檢方就華夏公司及三中交易案所提事證，無法讓人相信馬等三人有罪。