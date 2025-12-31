快訊

廣角鏡／迎接2026新年 全台各地跨年煙火璀璨登場

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／別因機關算盡 反害了陳菊

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

監察院陳菊因病已經請假超過一年，監察院固然搬出法條說明，一切按照規則來請假；但監院職掌整飭官箴，自家首長卻長期無法正常上班，且距離任期屆滿更只剩下最後七個月，極可能「請假到任滿」，除了社會觀感實在不佳，恐怕也非陳菊本人所樂見。

⭐2025總回顧

據悉，陳菊也深知自身狀況非短時間能康復，曾多次向總統府表達請辭意願，但府方始終並未同意。賴政府的思維有二：首先，從政治層面出發，當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而監察院代理院長李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添不利因素。

其次，則是出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德，兩項原因加總，造成了如今監察院長長期「形同空缺」的局面。

然而，監察院長是何其重要的國家名器，賴清德要尊崇、照顧陳菊，可以有更好的方法，且陳菊大半輩子在對抗威權，公職生涯尾聲卻是因病呈現「占著位子不做事」的公眾形象，賴政府機關算盡的結果，反而是害了陳菊。

政壇有句名言「上台靠機會，下台靠智慧」，陳菊若以「請假到底」的方式告別政壇，無疑是加深了外界對監察院是「肥貓院」、「養老院」的負面印象，也對陳菊的歷史定位大打折扣。如何抉擇，值得賴政府慎思。

陳菊 監察院

延伸閱讀

只要和平、不要戰爭

黃榮利自稱獲總統囑託選嘉義縣長 賴總統打臉：並無此事

民進黨第三波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋

賴總統指中共「實力不夠」論述 陸國台辦：謀獨挑釁破壞和平

相關新聞

【重磅快評】告別2025 總統元旦談話迎來希望？

二○二五年已告別，去年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內，...

獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班

監察院長陳菊因健康因素住院逾一年，本報獨家掌握，陳菊復原狀況比預期好，預計農曆年前出院，並於年後返回崗位上班。相關人士轉...

高嘉瑜、吳欣岱回鍋選議員 衝擊綠營北市港湖選情

2026年北市南港、內湖區議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不缺席後，基進黨秘書長吳欣岱昨宣布，請辭黨職，專心投入地...

觀察站／別因機關算盡 反害了陳菊

監察院長陳菊因病已經請假超過一年，監察院固然搬出法條說明，一切按照規則來請假；但監院職掌整飭官箴，自家首長卻長期無法正常...

公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...

陳菊請假逾年 在野質疑「請到頂」違法

監察院長陳菊請假超過一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。