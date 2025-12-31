觀察站／別因機關算盡 反害了陳菊

監察院長陳菊因病已經請假超過一年，監察院固然搬出法條說明，一切按照規則來請假；但監院職掌整飭官箴，自家首長卻長期無法正常上班，且距離任期屆滿更只剩下最後七個月，極可能「請假到任滿」，除了社會觀感實在不佳，恐怕也非陳菊本人所樂見。

據悉，陳菊也深知自身狀況非短時間能康復，曾多次向總統府表達請辭意願，但府方始終並未同意。賴政府的思維有二：首先，從政治層面出發，當前朝小野大，監察院手握糾正、彈劾大權，而監察院代理院長李鴻鈞「並非綠營自己人」，若陳菊請辭獲准、李鴻鈞真除，高層擔心監院「綠轉藍」，恐為執政黨再添不利因素。

其次，則是出於情感層面，陳菊和賴清德同屬新潮流，兩個人在從政過程中互相支持，有著姐弟般的深厚情誼，賴清德言必稱「菊姐」，陳菊也說過她很疼惜賴清德，兩項原因加總，造成了如今監察院長長期「形同空缺」的局面。

然而，監察院長是何其重要的國家名器，賴清德要尊崇、照顧陳菊，可以有更好的方法，且陳菊大半輩子在對抗威權，公職生涯尾聲卻是因病呈現「占著位子不做事」的公眾形象，賴政府機關算盡的結果，反而是害了陳菊。

政壇有句名言「上台靠機會，下台靠智慧」，陳菊若以「請假到底」的方式告別政壇，無疑是加深了外界對監察院是「肥貓院」、「養老院」的負面印象，也對陳菊的歷史定位大打折扣。如何抉擇，值得賴政府慎思。