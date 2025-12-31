陳菊請假逾年 在野質疑「請到頂」違法

監察院長陳菊請假超過一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，依「公務人員請假規則」，陳菊是將核給的病假、事假、休假共六十五天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年；民進黨立院黨團也聲援，一切依法行政，陳菊也不例外。

立法院司法及法制委員會昨天審查「政務人員法草案」，提案人、國民黨籍司委會召委翁曉玲於提案說明時指出，這也可以規範陳菊請假時間過久的問題。黃國昌質疑，陳菊從二○二四年十二月開始請假，為何可以持續請假超過一年？這已經違法。

監察院人事室主任劉佳慧說明，依公務人員請假規則，重大傷病因短期內無法治癒，依規定是將核給的病假、事假、休假都請畢之後，再額外計算請假，兩年內不得超過一年；以陳菊狀況，就是可以先請完六十五天，才開始請延長病假。

黃國昌批評，擔任如此重要的政務人員，超過一年無法上班，還是決定不辭職，這是每個人的政治選擇；但也因為現在沒有「政務人員法」規範，否則應該已經構成請辭事由。

黃國昌還質疑，總統日前任命的監察院秘書長黃適卓曾因發表不實言論被判刑，這樣的人還當監察院秘書長？依監察院組織法，監察院秘書長由誰提名？為何院長請假，仍能提人選？劉佳慧回應，有循程序簽咨文給總統。

國民黨立委王鴻薇也批，監察院是要整治官箴的，結果連院長都請假「請到頂」，超過一年，真的有礙社會觀瞻，而這樣還可以任命黃適卓？這麼多亂七八糟的事情，院長卻持續被代理，監察院真的難獲公信。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台灣是法治社會，一切依法行政，陳菊也不例外，任何請假都比照相關法令規範辦理。

陳菊住進高雄醫學大學附設中和紀念醫院逾一年，高醫昨指出，「陳菊還住著、持續接受治療與復健中」。監院人士表示，為尊重監察院長隱私，無權對陳菊健康現況做描述。