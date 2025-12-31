快訊

陳菊請假逾年 在野質疑「請到頂」違法

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇郭韋綺／連線報導
監察院長陳菊從二○二四年十二月開始請假，在野黨立委質疑持續請假超過一年，已經違法。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊從二○二四年十二月開始請假，在野黨立委質疑持續請假超過一年，已經違法。圖／聯合報系資料照片

監察院陳菊請假超過一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，依「公務人員請假規則」，陳菊是將核給的病假、事假、休假共六十五天都請畢之後，再請延長病假，天數是兩年內不得超過一年；民進黨立院黨團也聲援，一切依法行政，陳菊也不例外。

立法院司法及法制委員會昨天審查「政務人員法草案」，提案人、國民黨籍司委會召委翁曉玲於提案說明時指出，這也可以規範陳菊請假時間過久的問題。黃國昌質疑，陳菊從二○二四年十二月開始請假，為何可以持續請假超過一年？這已經違法。

監察院人事室主任劉佳慧說明，依公務人員請假規則，重大傷病因短期內無法治癒，依規定是將核給的病假、事假、休假都請畢之後，再額外計算請假，兩年內不得超過一年；以陳菊狀況，就是可以先請完六十五天，才開始請延長病假。

黃國昌批評，擔任如此重要的政務人員，超過一年無法上班，還是決定不辭職，這是每個人的政治選擇；但也因為現在沒有「政務人員法」規範，否則應該已經構成請辭事由。

黃國昌還質疑，總統日前任命的監察院秘書長黃適卓曾因發表不實言論被判刑，這樣的人還當監察院秘書長？依監察院組織法，監察院秘書長由誰提名？為何院長請假，仍能提人選？劉佳慧回應，有循程序簽咨文給總統。

國民黨立委王鴻薇也批，監察院是要整治官箴的，結果連院長都請假「請到頂」，超過一年，真的有礙社會觀瞻，而這樣還可以任命黃適卓？這麼多亂七八糟的事情，院長卻持續被代理，監察院真的難獲公信。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台灣是法治社會，一切依法行政，陳菊也不例外，任何請假都比照相關法令規範辦理。

陳菊住進高雄醫學大學附設中和紀念醫院逾一年，高醫昨指出，「陳菊還住著、持續接受治療與復健中」。監院人士表示，為尊重監察院長隱私，無權對陳菊健康現況做描述。

【重磅快評】告別2025 總統元旦談話迎來希望？

二○二五年已告別，去年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內，...

獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班

監察院長陳菊因健康因素住院逾一年，本報獨家掌握，陳菊復原狀況比預期好，預計農曆年前出院，並於年後返回崗位上班。相關人士轉...

高嘉瑜、吳欣岱回鍋選議員 衝擊綠營北市港湖選情

2026年北市南港、內湖區議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不缺席後，基進黨秘書長吳欣岱昨宣布，請辭黨職，專心投入地...

觀察站／別因機關算盡 反害了陳菊

監察院長陳菊因病已經請假超過一年，監察院固然搬出法條說明，一切按照規則來請假；但監院職掌整飭官箴，自家首長卻長期無法正常...

公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...

