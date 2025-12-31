快訊

高嘉瑜、吳欣岱回鍋選議員 衝擊綠營北市港湖選情

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
2026港湖議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不會缺席後，台灣基進秘書長吳欣岱也在臉書宣布，請辭台灣基進秘書長，接下來會專心投入地方選舉與地方經營。圖／摘自吳欣岱臉書
2026港湖議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不會缺席後，台灣基進秘書長吳欣岱也在臉書宣布，請辭台灣基進秘書長，接下來會專心投入地方選舉與地方經營。圖／摘自吳欣岱臉書

2026年北市南港、內湖區議員選戰，繼民進黨前立委高嘉瑜先前宣布不缺席後，基進黨秘書長吳欣岱昨宣布，請辭黨職，專心投入地方選舉與經營。綠營人士評估，「雙姝之戰」再上演，但這次是複數選區，衝擊的恐怕是其他民進黨議員。

高嘉瑜、吳欣岱前一次交手是在2024年，三腳督選情因立委選舉單一選區，爭取連任的民進黨高嘉瑜對決國民黨對手李彥秀，因泛綠的吳欣岱分票，導致高嘉瑜以些微差距落敗，由國民黨李彥秀當選；這次高嘉瑜回鍋參選港湖議員，加上吳欣岱也曾於2022年選議員時以「落選頭」落敗，這次兩人先後表態參選，將讓綠營在港湖選戰更加激烈。

綠營人士說，高嘉瑜、吳欣岱均再回鍋選議員，不過因議員是複數選區，高與吳的選票未必重疊，高嘉瑜若再拿高票，恐影響的是現任民進黨議員。

本屆民進黨港湖區僅三席議員，分別為李建昌、何孟樺、王孝維。高嘉瑜2018年以3萬4千多高票當選時，當年王孝維「落選頭」無法連任，後高嘉瑜轉戰立委，王孝維2022年才又順利當選，這次高回鍋，綠營議員無不戰戰兢兢。

李建昌將交棒律師陳又新，陳又新表示，高嘉瑜經營港湖許久，若黨要提名四席能有「配票」當然最好，但還是要尊重選民，候選人自己更要努力。

對於高嘉瑜擅打空戰，陳又新表示也會經營空戰，但還是會挑選議題，不會只一昧「吸眼球」。

【重磅快評】告別2025 總統元旦談話迎來希望？

二○二五年已告別，去年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內，...

獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班

監察院長陳菊因健康因素住院逾一年，本報獨家掌握，陳菊復原狀況比預期好，預計農曆年前出院，並於年後返回崗位上班。相關人士轉...

觀察站／別因機關算盡 反害了陳菊

監察院長陳菊因病已經請假超過一年，監察院固然搬出法條說明，一切按照規則來請假；但監院職掌整飭官箴，自家首長卻長期無法正常...

公視董事審查7現任團滅 李遠：這不是羞辱，什麼才是羞辱

第八屆公視董監事審查會議昨於文化部舉行，七名現任董事「團滅」，全數遭否決，連智榮基金會董事長施振榮都中箭落馬，僅王亞維、...

陳菊請假逾年 在野質疑「請到頂」違法

監察院長陳菊請假超過一年，引發爭議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天質疑已違法，國民黨立委也批，有礙社會觀瞻。監察院回應，...

