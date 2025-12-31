2026即將到來 賴總統：團結一心持續前行

快訊

中央社／ 台北31日電
賴總統透過臉書預祝大家2026新年快樂。取自賴清德臉書
賴總統透過臉書預祝大家2026新年快樂。取自賴清德臉書

新的一年即將到來，賴清德總統說，政府會繼續努力打拚，「讓我們團結一心，持續前行！」副總統蕭美琴也透過臉書說，新的一年，大家繼續團結努力，守護這塊土地。

⭐2025總回顧

賴總統透過臉書預祝大家2026新年快樂，他並提醒民眾，外出參加跨年活動，務必注意保暖、留意交通與自身安全，平安迎向新的一年。

蕭副總統也透過臉書表示，過去一年，台灣面臨許多挑戰，但大家依然以良善與愛互相扶持、互相「鏟」扶，克服每一道難關，展現出台灣人堅強又可愛的韌性。

她說，要特別謝謝辛苦的軍警消、海巡、空勤人員，總是在第一線保衛國家、守護國人安全。也謝謝各位家屬們的支持及陪伴，讓英雄們能夠無後顧之憂地堅守崗位。

蕭副總統說，新的一年，大家繼續團結努力，守護這塊土地。照顧好自己，也照顧好愛的人。願台灣在民主自由的道路上，持續和世界並肩同行，迎向平安幸福的2026。

蕭副總統 賴清德 跨年

