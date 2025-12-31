快訊

獨／請辭未獲准 傳陳菊農曆年前出院、年後回崗位上班

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
監察院長陳菊。圖／本報資料照片
監察院陳菊因健康因素住院逾一年，本報獨家掌握，陳菊復原狀況比預期好，預計農曆年前出院，並於年後返回崗位上班。相關人士轉述，陳菊住院期間，曾向賴清德總統表達請辭意願，但未獲准，主因在於提名人選，恐怕藍白陣營都不會同意，因此傾向由陳菊續任，且她已恢復行走能力，雖然語言表達有受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務。

據了解，目前陳菊仍在高醫住院，但不排除於農曆年前、大約2月初出院，確切出院日期尚未拍板，另也考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，加上長期住院復健已久，若身體狀況許可，出院返家亦屬合理安排。

據透露，陳菊在住院期間，曾向賴總統請辭，希望出院後不再返回原職，但賴總統並未同意，主因在於目前政治情勢下，若提名新任監察院長，恐怕都會遭到藍白陣營否決。

陳菊已兩度中風，在請辭未獲准下，回到工作崗位，身體狀況是否足以負荷也成為焦點。相關人士表示，陳菊行走可拄拐杖輔助，語言雖有受損，也並非完全無法溝通，流暢度與清晰度仍需持續接受治療逐步恢復。

相關人士也指，儘管賴總統仍屬意陳菊續任，但在大眾面前顯露中風模樣，對重形象的陳菊來說，會不會配合銷假上班，也可能會增添變數。

對於醫療團隊是否評估陳菊將可出院，高醫院方今天低調不願多說，僅確認「陳菊還住著、持續接受治療與復健中」。

75歲陳菊去年底重感冒住院，健康檢查發現右腎長3.5公分腫瘤，開刀切除病灶，出院前一天，發生左腦血管阻塞，所幸在黃金時間搶救，目前住進自費的國際病房持續復健治療，住院迄今已逾一年，期間陳菊皆依規定請假，自願放棄領每月薪資。

