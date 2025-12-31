114年度國營事業預算案 立院今送出給總統府

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院示意圖。記者張曼蘋／攝影
中央總預算朝野持續卡關，但立法院在12月19日三讀通過114年度國營事業預算案與基金，規模加總合計新台幣6兆餘元。立法院人士指出，今天下午4點左右議事處已函送咨文給總統府及行政院，全案等待總統公布。

⭐2025總回顧

根據立院三讀通過的114年度國營事業預算案，其中營業部分，營業總收入改列為3兆4514億元，營業總支出減列224億3068萬元，改列為3兆2920億元，等於國營事業預算被立法院砍刪了224億元。

而非營業部分，作業基金業務業務總支出減列1億626萬元，改列為2兆3728億元。另外，債務基金減列基金來源10億601萬元，改列為9119億6125萬元；特別收入基金減列基金來源16億7975萬元，改列為3463億6356萬元；資本計畫基金審議結果，減列基金用途6億7800萬元，改列為386億2326萬元。

另外在今年中央總預算信託基金項目下，計有勞工退休基金（舊制）、勞工退休基金（新制）、積欠工資墊償基金、公務人員退休撫卹基金等17個基金，共編列總收入2424億859萬元，總支出131億元，本期賸餘2293億元，審議結果均照列通過。

立法院 總預算 行政院

