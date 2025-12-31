寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲鼻酸寫下「與貧窮的距離」回響大

立委吳宗憲上周六晚上在宜蘭羅東鎮住家外出購物，看見一位外送員爸爸騎機車送餐，機車踏板小椅坐著一個約2歲多的小小孩，後座還有一個約6歲的孩子夾在爸爸跟外送箱間。寒風細雨的這一幕，讓他感到揪心難過，幾天後寫下「我們與貧窮的距離」貼文，獲得1.3萬人按讚回響，近千人留言。

事發上周六晚上10點多，吳宗憲開車到羅東街上買東西，寒風中看到外送員帶著孩子送餐，心情久久無法平復。他說，買完東西回家跟老婆談到這一幕，老婆也很難過。

吳宗憲昨天在臉書寫下「寒風中，外送員背上的孩子-我們與貧窮的距離，只差一個願意看見人民的政府」。很多網友紛紛在底下留言「看了好想哭、心酸」、「這國家社會到底怎麼了？」、「整天在搞鬥爭，何知人間疾苦」，吸引500多名網友分享貼文。

貼文說「這是我最近以來，最感到揪心、鼻酸且憤慨的一刻，也許在某些人心中輕如鴻毛，也許政府不在意，但卻讓我久久無法平復」。

上週六晚間，宜蘭寒風下雨，看到一位外送員爸爸騎著機車送餐。機車踏板小椅子坐著一個約2歲多的小小孩，後座還有一個約6歲的孩子夾在爸爸跟外送箱之間。細雨飄在雨衣上，孩子雖戴著可愛的安全帽，但面無表情。

趁著送餐完畢整理的短暫時間，我趨前詢問這麼晚了，怎麼小朋友還跟著出來？那位爸爸說：沒辦法，因為沒人帶小孩，所以經常帶著小孩跑外送，且物價太貴，不兼差根本無法負擔生活費用。

爸爸一邊送餐、一邊顧孩子，雨夜裡奔波。這一幕很衝擊、悲傷。我不禁想問：我們的國家怎麼了？政府到底有沒有好好正眼看過「真實社會打拼的樣貌」？當日本、瑞典、芬蘭好多國家為了上夜班人民，提供24小時公托社會福利，而我們政府最在乎的只剩選舉。

當政府整天沉浸在「股市創新高」、「經濟成長率好棒棒」的泡泡裡，為什麼那位爸爸必須不顧危險，帶著小孩在風雨中這樣拚命？大家感覺不到經濟變好？

謊言：薪水都很高？根據主計總處最新數據，雖然「薪資平均數」是47,803元，但絕大多數百姓真實情況的「薪資中位數」只有38,319元？全台有一半以上的工薪階級，辛苦一個月領不到4萬元，高物價時代如何養一個家？

謊言：股市好，台灣就好？政府把大部分資源押寶在高科技與股市，創造高額GDP，但真相是撐起就業的中小企業與服務業占全部受雇者9成以上，其中光服務業占了６成就業人口，這近1000萬名勞工不在冷氣房裡的晶圓廠上班，而是街邊小店、傳統產業工廠、在馬路上奔波，這才是最多台灣家庭吃飯依靠的支柱，但錯誤政策與國際觀，不斷讓傳統產業、服務業受到打擊。

吳宗憲說，執政黨整天操作意識形態，不好好關注民生、投資基礎建設，對民生疾苦視而不見。錯誤的能源政策、採購弊案、浮濫軍購、廣設一堆無效率公務部門，酬庸撒幣，讓年輕人看不到明天、生育率剩下0.89。政府帶給了人民什麼樣的未來？