第8屆公視董事選任未達法定人數 李遠表達遺憾

中央社／ 台北31日電
文化部長李遠。（文化部提供）中央社
文化部長李遠。（文化部提供）中央社

第8屆公視董監事首次審查會議今天在文化部召開，經過三輪投票，通過名單包括朱宗慶、王亞維、張杏如與林劭仁，未達法定人數，文化部長李遠表達強烈遺憾，並向未通過候選人致上最深歉意。

李遠表示，非常感謝那些肯定行政院所提的名單，並且在會議中理性為候選人拉票的評議委員們。李遠表示，面對今天審查委員會的結果，除了拜託及懇請所有董、監事繼續協助公視運作，也將儘速向行政院報告，提出足額的候選人接受第2次審查。

文化部表示，依據「公共電視法」規定，公視基金會設董事會，置董事11人至15人，其中1人為員工代表；置監察人3人至5人。董監事候選人由行政院提名後，送交由立法院依政黨比例推舉的15名社會公正人士組成審查委員會，經2/3以上同意通過選任，亦即今天的審查會各候選人須獲得10票同意票。

今天董事審查會議現場審查委員先就程序問題討論約一小時開始投票，有委員表示對於候選人語氣應保持禮貌尊重，也有審查委員認為這次行政院提名名單年齡偏長；也有委員認為應該要有更多兒少及婦女代表等。

第一輪投票結果，包括政大傳播學院副教授王亞維、朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、北藝大副校長林劭仁以及信誼基金會董事長張杏如過關。審查委員會再就第一輪落選但票數較高的名單，進行第二輪投票及第三輪投票，最後也未獲翻盤。

行政院提名14名董事候選人分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬。

其中這14名候選人中的7名現任董事會成員包括施振榮、洪馨蘭、陳湘琪、舒米恩・魯碧、黃兆徽、廖嘉展與盧彥芬，全部未獲通過。李遠表示，「難道他們真的這麼不行嗎？」除了他們過去對於公視的貢獻就全然被否定，未來董事會的經驗更將無法傳承，「這不是羞辱，什麼才是羞辱呢？」

李遠也說，這次審查會議中根本無法得知候選人「為何落選」，甚至包含非常認真用書面回答審查委員會的候選人都未能獲得同意，李遠認為，「今天的審查會議全程直播大家都在看，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難」。

今天出席12名審查委員分別為馬詠睿、潘祖蔭、羅國俊、吳永乾、廖元豪、董保城、翁秀琪、黃世鑫、張烽益、蘇正平、蕭新煌、杜聖聰，三位委員許良源、陳東升、蔡茂寅不克出席，委託其他委員代理投票。

行政院 李遠 朱宗慶 公視 文化部

