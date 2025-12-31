快訊

誠新綠能聲明：已針對公司金流逐筆排查 未發現任何不明款項

聯合報／ 記者林奐成／台北即時報導
誠新綠能公司今發出聲明，回應媒體報導與外界關心。圖／取自誠新綠能官網
針對本報昨日報導誠新綠能相關新聞，誠新綠能公司今發出聲明，表示有感社會各界之關注，特此澄清說明。以下是聲明內容：

一、自114年10月份以來，本公司改組由新任經營團隊接手管理營運，新團隊秉持負責任態度，基於一切營運皆應合法合規之嚴肅心態，強烈譴責任何涉及不法之行為，倘若確有報導中所稱地方人士向本公司在職或前員工索討不法利益情事者，本公司定當採取一切追訴方法以捍衛員工及公司權益，又若在職或前員工私將公司財產輸送予不正當用途者，本公司亦當主動提報或積極配合檢調單位偵辦不法，當無姑息之理。

截至目前(114年12月31日)為止並無任何明確事證，且新團隊接手之初即已針對公司金流進行逐筆排查，並未發現任何不明款項，亦已邀請業主加入公司董事會以監督金流流向。故針對報導稱本公司遭地方人士索討現金總額超過一千萬元部分，本公司現任經營團隊抱持審慎態度，嚴正聲明目前查無此筆數額之不明款項，若持有相關證據者歡迎提出或交由檢調單位進行偵辦，本公司當全力配合打擊不法以共同營造優良產業環境。

二、地方回饋金性質屬於為了回饋發電、輸變電設施周邊地區居民，透過核撥予地方信仰廟宇中心、社區、學校或其他立案團體，用於地方建設、公益活動、民俗慶典、教育補助、急難救助等，屬於正常且合法之敦親睦鄰鄉里回饋用途，並未有任何一筆匯入私人帳戶，報導內容所稱勒索並不符合實情。

三、報導內容所稱本公司欠債達50億，純屬不實謠言，近期因應政府法規調整，對漁電共生專案之工程設計及工序進行調整，導致部分請款節點與原先預期時間有所落差，進而影響部分款項撥付時程。絕無惡意積欠之情事，且本公司屬於獨立存在之法人，特此鄭重澄清其餘以誠新之名為開頭之公司無法等同本公司，該些公司之債務亦與本公司無關。

檢調 財產 債務

