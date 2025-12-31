誠新綠能聲明：已針對公司金流逐筆排查 未發現任何不明款項

針對本報昨日報導誠新綠能相關新聞，誠新綠能公司今發出聲明，表示有感社會各界之關注，特此澄清說明。以下是聲明內容：

截至目前(114年12月31日)為止並無任何明確事證，且新團隊接手之初即已針對公司金流進行逐筆排查，並未發現任何不明款項，亦已邀請業主加入公司董事會以監督金流流向。故針對報導稱本公司遭地方人士索討現金總額超過一千萬元部分，本公司現任經營團隊抱持審慎態度，嚴正聲明目前查無此筆數額之不明款項，若持有相關證據者歡迎提出或交由檢調單位進行偵辦，本公司當全力配合打擊不法以共同營造優良產業環境。

二、地方回饋金性質屬於為了回饋發電、輸變電設施周邊地區居民，透過核撥予地方信仰廟宇中心、社區、學校或其他立案團體，用於地方建設、公益活動、民俗慶典、教育補助、急難救助等，屬於正常且合法之敦親睦鄰鄉里回饋用途，並未有任何一筆匯入私人帳戶，報導內容所稱勒索並不符合實情。

三、報導內容所稱本公司欠債達50億，純屬不實謠言，近期因應政府法規調整，對漁電共生專案之工程設計及工序進行調整，導致部分請款節點與原先預期時間有所落差，進而影響部分款項撥付時程。絕無惡意積欠之情事，且本公司屬於獨立存在之法人，特此鄭重澄清其餘以誠新之名為開頭之公司無法等同本公司，該些公司之債務亦與本公司無關。