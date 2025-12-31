總統府元旦升旗 韓國瑜明天再次出席

明天是2026年元旦，總統府前將舉行元旦升旗典禮，在野黨是否出席受到矚目，國民黨主席鄭麗文已宣布出席，盼新的一年朝野和解。立法院長韓國瑜稍早發出行程通知，明天早上5時50分出席「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」活動。

總統府明天舉行元旦升旗典禮，鄭麗文今天在中常會宣布，將出席總統府前元旦升旗，鄭麗文也是國民黨在野時期第三位出席元旦升旗的黨主席。

韓國瑜辦公室稍早發出行程通知，明天早上5時50分赴總統府前廣場，出席「中華民國115年元旦總統府升旗典禮」活動。

去年總統府元旦升旗，韓國瑜同樣以立法院長的身分出席，禮成之後，賴總統也逐一與行政院長卓榮泰、韓國瑜、台北市長蔣萬安等人握手，隨後返回總統府內發表新年談話。

賴總統在新年談話中提及，「立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。」賴總統並說，「人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。」