快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

黃國昌：2026勢必更艱辛 越困難民眾黨越團結

中央社／ 台北31日電
台灣民眾黨主席黃國昌。聯合報記者曾原信／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌。聯合報記者曾原信／攝影

今天是2025年最後一天，民眾黨主席黃國昌向黨公職與支持者喊話，表示彼此走過許多不容易時刻，感謝夥伴面對外界攻擊與壓力都沒退縮，展望2026年選舉勢必更加艱辛，但越困難就更加團結。

⭐2025總回顧

民眾黨今天召開黨政聯繫會議，會中討論國防特別預算、總預算編列、中共對台軍演等議題，中央黨部於會後透過新聞稿轉述黃國昌談話。

黃國昌指出，台灣本應務實強化自身防衛能力，保障國軍官兵合理待遇並確保軍購如期到貨，但執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最迫切問題，反而操作恐懼以掩蓋不依法行政的失職，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案，以及內容不透明的新台幣1.25兆元的國防特別條例。

黃國昌說明，民進黨這種操作戰爭恐懼來掩蓋違法亂紀，把正當監督抹紅成中共同路人的低劣政治把戲，台灣人民不會上當，民眾黨更不會縱容；面對共軍演習，賴政府應向人民交代，過去花7000億元軍購，為何武器還沒來，如今又要追加一筆項目不明的國防特別預算。

黃國昌提到，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨，若真的重視國防，總統賴清德就該赴立法院國情報告，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國。

適逢2025年歲末，黃國昌表示，回顧過去一年，一路相挺的支持者、盡責的黨公職共同走過許多不容易時刻，誠摯感謝夥伴面對外界攻擊、誤解與壓力時，都沒有退縮，反而勇敢奮戰，「大家這一年真的辛苦了」。

黃國昌強調，面對攸關台灣未來的2026年選舉，勢必會更加艱辛，但越是困難的時刻，越要彼此扶持、更加團結、群策群力。民眾黨一定能走得更穩、更遠，不辜負所有支持者的期待。

此外，黃國昌近日瘦身有成，今天也公布「健康挑戰完整紀錄」影片，大秀自己的裸身腹肌照。他表示，自己從去年11月的94.6公斤，瘦身至77公斤，並喊話明年會繼續練。

黃國昌 國防 民眾黨

延伸閱讀

何時回民眾黨？高虹安：將與黃國昌討論、市政仍優先

黃國昌瘦身變一個人 大方秀前後體態對照「Do the best」

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

黃國昌籲賴總統管好自家立委 好好在立法院上班

相關新聞

【重磅快評】2025國運籤成真 總統元旦談話迎來希望？

2025年即將告別，今年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內...

藍立院黨團幹部同額競選 傅崐萁繼續任總召

國民黨立院黨團日前召開黨團大會，透過內部決議，取消總召連任限制條款。國民黨團登記參選新任總召、首席副書記長今日截止，總召...

公務員注意 赴陸探親、探病限縮「3親等內」元旦上路

近年兩岸關係緊張，內政部認為公務員赴陸的人身安全風險日益升高，日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可...

台灣不能涉險 鄭麗文：盼大陸不要軍事相向 民進黨政府接受九二共識

2025年倒數，國民黨主席鄭麗文今天表示，期待朝野和解，化解憲政僵局；也期待兩岸和解，國民黨一直以此作為重要使命與責任，...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

總統府元旦升旗 韓國瑜明天再次出席

明天是2026年元旦，總統府前將舉行元旦升旗典禮，在野黨是否出席受到矚目，國民黨主席鄭麗文已宣布出席，盼新的一年朝野和解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。