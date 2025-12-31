續任藍大黨鞭 傅崐萁喊工農起義：下會期民進黨設限處都要突破

國民黨立院黨團登記參選新任總召、首席副書記長至今日截止，總召僅現任總召傅崐萁、首席副書記長僅國民黨立委許宇甄登記，同額競選，傅崐萁可連任總召。傅崐萁今受訪形容，下會期是「農民起義」、「工人起義」，舉凡民進黨設限的地方都要突破；他也說借重許宇甄黨務經驗，讚她是優秀人選。

國民黨團日前已決議，取消總召連選連任一次的限制。國民黨團於12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，於12月29日到31日中午12時辦理登記，於115年1月2日進行投票。

面對2026年度中央政府總預算案僵局，賴清德總統、行政院長卓榮泰均喊話立法院儘速審議預算，國民黨內解讀，適逢地方大選，總預算僵局將成綠營攻擊藍營的著力點之一。傅崐萁表示，「他們搞他們的，我們搞我們的」，傳媒都被封鎖，他們一隻蟑螂、老鼠就讓整個綠媒、網路洗，就可以被吹捧、歌頌。

傅崐萁也說，許宇甄擔任過組發會主委，熟悉黨務，過去她在立委提名過程中，還有當時配合前主席朱立倫2024立委輔選策略等，都有經歷過，大罷免期間又被民進黨鎖定修理。許宇甄經驗熟絡，膽氣足，各方面反應非常快，拿捏力道精準，是非常優秀的人選。

關於下會期的目標，傅崐萁說，下會期一個一個推，他形容是「農民起義」、「工人起義」，舉凡民進黨設限的地方都要突破，奮戰到底。他行車路上經過行政院，看到圍籬上布滿帶刀片的鐵絲，以前行政院哪有這樣，號稱民主進步黨搞成這樣，真的是亂搞。