快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

續任藍大黨鞭 傅崐萁喊工農起義：下會期民進黨設限處都要突破

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照

國民黨立院黨團登記參選新任總召、首席副書記長至今日截止，總召僅現任總召傅崐萁、首席副書記長僅國民黨立委許宇甄登記，同額競選，傅崐萁可連任總召。傅崐萁今受訪形容，下會期是「農民起義」、「工人起義」，舉凡民進黨設限的地方都要突破；他也說借重許宇甄黨務經驗，讚她是優秀人選。

⭐2025總回顧

國民黨團日前已決議，取消總召連選連任一次的限制。國民黨團於12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，於12月29日到31日中午12時辦理登記，於115年1月2日進行投票。

面對2026年度中央政府總預算案僵局，賴清德總統、行政院長卓榮泰均喊話立法院儘速審議預算，國民黨內解讀，適逢地方大選，總預算僵局將成綠營攻擊藍營的著力點之一。傅崐萁表示，「他們搞他們的，我們搞我們的」，傳媒都被封鎖，他們一隻蟑螂、老鼠就讓整個綠媒、網路洗，就可以被吹捧、歌頌。

傅崐萁也說，許宇甄擔任過組發會主委，熟悉黨務，過去她在立委提名過程中，還有當時配合前主席朱立倫2024立委輔選策略等，都有經歷過，大罷免期間又被民進黨鎖定修理。許宇甄經驗熟絡，膽氣足，各方面反應非常快，拿捏力道精準，是非常優秀的人選。

關於下會期的目標，傅崐萁說，下會期一個一個推，他形容是「農民起義」、「工人起義」，舉凡民進黨設限的地方都要突破，奮戰到底。他行車路上經過行政院，看到圍籬上布滿帶刀片的鐵絲，以前行政院哪有這樣，號稱民主進步黨搞成這樣，真的是亂搞。

傅崐萁 行政院 國民黨 許宇甄

延伸閱讀

傅崐萁男管家失聯律師涉藏匿人犯 今判緩刑5年還得支付公庫120萬

藍立院黨團幹部同額競選 傅崐萁繼續任總召

國民黨團總召選舉明年1月舉行 取消「1限制」傅崐萁可望連任

賴政府不執行停砍公教年金 許宇甄：可砍不能停 民進黨雙標

相關新聞

【重磅快評】2025國運籤成真 總統元旦談話迎來希望？

2025年即將告別，今年是多事之秋，台灣社會的集體情緒是複雜且矛盾。對外，有地緣政治風險升高、美中關係牽動台海安全；對內...

藍立院黨團幹部同額競選 傅崐萁繼續任總召

國民黨立院黨團日前召開黨團大會，透過內部決議，取消總召連任限制條款。國民黨團登記參選新任總召、首席副書記長今日截止，總召...

公務員注意 赴陸探親、探病限縮「3親等內」元旦上路

近年兩岸關係緊張，內政部認為公務員赴陸的人身安全風險日益升高，日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可...

台灣不能涉險 鄭麗文：盼大陸不要軍事相向 民進黨政府接受九二共識

2025年倒數，國民黨主席鄭麗文今天表示，期待朝野和解，化解憲政僵局；也期待兩岸和解，國民黨一直以此作為重要使命與責任，...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

總統府元旦升旗 韓國瑜明天再次出席

明天是2026年元旦，總統府前將舉行元旦升旗典禮，在野黨是否出席受到矚目，國民黨主席鄭麗文已宣布出席，盼新的一年朝野和解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。