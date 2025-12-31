圍台軍演…趙少康籲：大陸自我克制 民進黨政府別裝沒事

中共對台展開大規模圍台軍演，中廣前董事長趙少康表示，台灣不能再靠僥倖過日子，需要負責任的領導，以及一條務實、穩健的和平道路。而大陸方面也要自我克制，不要動不動就針對台灣演習、包圍，會失去台灣的民心，也會逼得台灣非要增加向美軍購。

趙少康說，共軍圍台演習，令人擔心的是，政府甚至部分民眾似乎已經「習以為常」，不再把這樣的軍事壓力當一回事，彷彿只是一則看完就算的新聞。可是，這不是抽象的威脅，而是真真切切影響人民生活。

趙少康指出，昨天光是金門、馬祖，就因軍演影響取消超過80多架次航班，整體受影響人數達十萬人。但政府有提出任何具體應變方案嗎？有把這當成嚴肅的國安問題處理嗎？還是只把它當成「過幾天就會淡掉」的新聞事件？

趙少康批評，現在的民進黨政府，給人的感覺就是把對岸軍演當成日常，裝作沒事，以為只要喊喊空洞的口號就可以交代，沒有清楚的因應戰略，甚至還把責任推給在野黨，好像自己完全沒有責任一樣。

他認為，面對共軍每一次軍演，絕對不能掉以輕心。或許這幾次不會發生什麼，但不要忘了，軍演就是「練兵」，練久了、練熟了，一旦某天情勢改變、局勢失控，對方一聲令下就可能轉為實質行動。那對台灣將是極大的風險，絕對不是好事。

趙少康說，和平從來不是天上掉下來的。和平需要智慧、需要互信、需要溝通，更需要雙方避免把小事變成大事，只要有一方不願意和睦相處，小事就可能被無限放大，最後受苦的永遠是人民。所以，兩岸必須恢復理性對話，不是只剩對抗語言。台灣人民要的是安全、安定與安心生活，不是每天被軍演新聞包圍，卻看到政府一副「不痛不癢」的樣子。真正的危機，就是政府選擇無視危機。