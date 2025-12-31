聽新聞
NCC委員若不補齊…NCC：明年7月31日之後 委員會將完全停擺
NCC（國家通訊傳播委員會）委員會停擺已經一年，這一年來，總共有489件重大案件無法決議。隨著時序邁入2026年，NCC剩下的三位委員任期也將於7月31日屆滿。NCC主秘黃文哲表示，目前NCC還有三位委員可以組成諮議會，仍還可以討論解決方案，但是這樣的處理模式也只能到明年7月31日為止。
換言之，如果明年7月31日之後沒有NCC委員，NCC將會完全無法裁決任何重大事項。根據NCC組織法規定，有114項任務是需要經過委員會議討論處理，這裡面包含了法律政策修改、廣電節目內容裁罰，甚至包含廣電內容裁罰案，也無法進行。
根據NCC統計，自113年12月1日NCC僅剩下3位委員開始，過去這一年多來，所有案件總計是1萬7787件，決行案件為1萬7298件，留待委員會議審議的案件則為489件。也就是說，目前仍無法決議的案件已經累計至489件。
