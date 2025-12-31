快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

迎接元旦！蔡英文臉書祝福：新的一年 讓我們帶著信任團結前行

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
明天就是2026年，前總統蔡英文今天表示，新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行。圖/取自蔡英文臉書
明天就是2026年，前總統蔡英文今天表示，新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行。圖/取自蔡英文臉書

明天就是新年元旦，前總統蔡英文今天在臉書表示，「新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行，在困難時彼此扶持，在前進中不忘初衷。」

⭐2025總回顧

蔡英文表示，新的一年，就要開始了。謝謝在過去一年中，每一位努力生活、默默付出的國人朋友。因為彼此的堅持與善意，台灣在變動的世界中，依然站得穩、走得遠。

蔡英文說，新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行，在困難時彼此扶持，在前進中不忘初衷。

蔡英文表示，祝福每一個人，幸福、快樂。祝福我們心愛的台灣，堅韌、平安。新年快樂。

蔡英文 元旦

