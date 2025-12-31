迎接元旦！蔡英文臉書祝福：新的一年 讓我們帶著信任團結前行

明天就是新年元旦，前總統蔡英文今天在臉書表示，「新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行，在困難時彼此扶持，在前進中不忘初衷。」

蔡英文表示，新的一年，就要開始了。謝謝在過去一年中，每一位努力生活、默默付出的國人朋友。因為彼此的堅持與善意，台灣在變動的世界中，依然站得穩、走得遠。

蔡英文說，新的一年，讓我們帶著信任，團結繼續前行，在困難時彼此扶持，在前進中不忘初衷。

蔡英文表示，祝福每一個人，幸福、快樂。祝福我們心愛的台灣，堅韌、平安。新年快樂。