台灣不能涉險 鄭麗文：盼大陸不要軍事相向 民進黨政府接受九二共識

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

2025年倒數，國民黨主席鄭麗文今天表示，期待朝野和解，化解憲政僵局；也期待兩岸和解，國民黨一直以此作為重要使命與責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險；也希望大陸當局不要軍事相向，今民進黨政府也能接受九二共識、公開反對台獨。

⭐2025總回顧

鄭麗文在中常會發表談話，她指出，2025年歷經大罷免、兩次共軍圍台軍演，在新的一年希望迎來新氣象、新氣象、新未來。2025年代表字是「罷」，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年。大罷免期間許多立委遭遇無端羞辱、暴力相向，不再是大家所熟悉的善良、純樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值與台灣民情，連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文表示，新的一年她希望代表字是「和」，和氣、和解、和平。希望台灣社會不要有暴戾之氣，一片祥和，「我們需要團結的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都是張開雙臂地歡迎。」我們真心希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策預算可以推行。

鄭麗文提到，藍白才剛提出「台灣未來帳戶」，希望大家共同放下歧見，不分顏色，投資台灣、投資未來，現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，台灣必須朝野和解，才能每天實踐中華民國憲法代表的民主自由法治價值。

同時，鄭麗文說，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危；她甚至希望美中也能和解，否則關稅戰雖然好像暫緩，但未來前景，大家仍人心惶惶，傳統產業叫苦連天，勞工、台灣農業未來又在哪裡。

鄭麗文說，和解帶來的是和平，台海和平是全世界都共同重視關注，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，進行和解，締造和平。

鄭麗文說，國民黨一直以此作為重要使命與責任，絕對不玩火，絕對不讓台灣涉險。也希望大陸當局不要軍事相向，民進黨政府能接受九二共識、公開反對台獨，馬英九的八年執政已向全世界證明，只要九二共識、反對台獨，兩岸就能對話交流和平，迎來繁榮與種種可能性。

鄭麗文表示，兩岸兵凶戰危會是造成三戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭，消弭任何軍事衝突的可能性，展開對話進行交流。國民黨希望進行全面交流，兩岸互相交了解，彼此化解仇恨敵意，全方面交流對話，帶來不同於2025年劍拔弩張、對立仇恨、甚至可能軍事相向的一年，每人都有責任讓全世界感受到和平帶來的紅利。

此外，鄭麗文也宣布，國民黨是效忠中華民國、效忠國家和國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨，明日適逢中華民國元旦，國民黨會到府前參加元旦升旗，接著於8時參加中央黨部的升旗典禮，歡迎大家共襄盛舉。

鄭麗文 中華民國憲法 國民黨

相關新聞

藍立院黨團幹部同額競選 傅崐萁繼續任總召

國民黨立院黨團日前召開黨團大會，透過內部決議，取消總召連任限制條款。國民黨團登記參選新任總召、首席副書記長今日截止，總召...

公務員注意 赴陸探親、探病限縮「3親等內」元旦上路

近年兩岸關係緊張，內政部認為公務員赴陸的人身安全風險日益升高，日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可...

台灣不能涉險 鄭麗文：盼大陸不要軍事相向 民進黨政府接受九二共識

2025年倒數，國民黨主席鄭麗文今天表示，期待朝野和解，化解憲政僵局；也期待兩岸和解，國民黨一直以此作為重要使命與責任，...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

救國團：十餘年不當打壓亟待終結 黨產修法是民主法治試金石

立法院今就「黨產條例」修法進行協商，仍未能取得共識，救國團主任葛永光表達深切遺憾，並指出，此次修法原本旨在矯正制度誤判、...

委內瑞拉稱美對台軍售干涉中國內政 外交部嚴正抗議譴責

委內瑞拉外交部29日稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並引述所謂「一中原則」否定台灣主權地位。我外交部表達嚴正...

