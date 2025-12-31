救國團：十餘年不當打壓亟待終結 黨產修法是民主法治試金石

立法院今就「黨產條例」修法進行協商，仍未能取得共識，救國團主任葛永光表達深切遺憾，並指出，此次修法原本旨在矯正制度誤判、維護民主治理的基本原則，使法律不再偏離立法初衷，並保障公益團體得以在不受政治干擾的情況下正常運作。

葛永光表示，自2016年黨產會召開第一次聽證會、到2018年間認定救國團為附隨組織以來，救國團遭受打壓與迫害已逾十年，成為中華民國民主進程中受害最深、時間最長、影響人數最多的人民團體。

十餘年來，救國團已提出無數具體證據，包括法律文件、證人證詞、歷史文獻及業務資料等，亦多次配合參與由黨產會主持的協商會議，明確證明救國團並非政黨附隨組織，相關財產亦屬合法取得。司法實務上，法院亦多次作出相同認定，包括台灣高等法院及最高法院的確定判決，皆做出救國團並非政黨附隨組織之見解。

葛永光強調，救國團成立時為政府機關，承接政府任務並接受補助經費，其後轉型為民間團體，財產來源包括政府標案勞務所得、辦活動收入及義工與社會各界捐款，與任何政黨財產無涉。青年活動中心土地亦為合法租用，地上建物多由救國團自費興建，政府補助僅為推動青年活動之目的。

他說，救國團執行的是國家政策，服務的對象始終是青年與社會大眾，從未從事任何政治工作，更無黨派顏色之分。正如近期花蓮光復鄉發生重大災難，只要涉及公共利益、社會所需，救國團皆視為自身責任，主動投入。

葛永光說，蔣經國曾在救國團工作會議中指示「救國團絕非神秘政治團體，而是堂堂正正的青年組織，培養現代國民的組織」。此外，1993年青輔會出版的「青年工作的想法與做法」一書中，國父紀念館首任館長施俊文亦轉述經國先生的看法，指｢青年為國家最寶貴的人力資源，故救國團不屬於任何政黨或派系，更不可淪為野心份子作為政治鬥爭的工具，因此本（救國）團成立伊始，即明訂隸屬於政府機關，接受其監督與指導。｣

葛永光表示，救國團在長達十多年的不當打壓與高度監管下，對6千多名員工與教師及其家庭的工作權、財產權、生存權與名譽權，皆造成極其嚴重的影響，更遑論三萬多名義工的服務工作，以及每年約兩百萬名受益民眾的權益。

葛永光說，救國團所舉辦的各項活動，從未控制參與者的思想或行為，更從不鼓吹任何政治立場。救國團員工中各黨派支持者皆有之，而包括鍾佳濱幹事長等許多民進黨民意代表及地方首長，亦曾擔任義務服務職及參與各類活動。大家共同為社會創造價值、善盡社會責任，成就符合社會正義的美好事業。

葛永光表示，這次修法不是為了救國團，而是為了公義與法治，其核心在於矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查，並兼顧憲政原則、比例原則與公益團體的正常運作。制度必須回到制度軌道，歷史必須回到事實基礎，法律也必須回歸法治原則。

因此，葛永說，修法是對錯誤轉型正義的必要校正。救國團呼籲立法院及相關行政機關，以法治精神回應社會關切，讓公益團體能在公平、公正、公開的環境中持續發揮功能，真正成為青年、社會與國家的寶貴力量。