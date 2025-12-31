快訊

2025不平凡一年「辦了不少大事」 習近平特別指出設台灣光復紀念日

全線第二大站竟不停！高鐵1134班次中「這一班」引爆爭議

警察也管不動牠！流浪奶喵逆襲「警校最強長官貓」 1招融化冷酷教官享特權

救國團：十餘年不當打壓亟待終結 黨產修法是民主法治試金石

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
黨產會認定救國團為國民黨附隨組織。圖／聯合報系資料照片
黨產會認定救國團為國民黨附隨組織。圖／聯合報系資料照片

立法院今就「黨產條例」修法進行協商，仍未能取得共識，救國團主任葛永光表達深切遺憾，並指出，此次修法原本旨在矯正制度誤判、維護民主治理的基本原則，使法律不再偏離立法初衷，並保障公益團體得以在不受政治干擾的情況下正常運作。

⭐2025總回顧

葛永光表示，自2016年黨產會召開第一次聽證會、到2018年間認定救國團為附隨組織以來，救國團遭受打壓與迫害已逾十年，成為中華民國民主進程中受害最深、時間最長、影響人數最多的人民團體。

十餘年來，救國團已提出無數具體證據，包括法律文件、證人證詞、歷史文獻及業務資料等，亦多次配合參與由黨產會主持的協商會議，明確證明救國團並非政黨附隨組織，相關財產亦屬合法取得。司法實務上，法院亦多次作出相同認定，包括台灣高等法院及最高法院的確定判決，皆做出救國團並非政黨附隨組織之見解。

葛永光強調，救國團成立時為政府機關，承接政府任務並接受補助經費，其後轉型為民間團體，財產來源包括政府標案勞務所得、辦活動收入及義工與社會各界捐款，與任何政黨財產無涉。青年活動中心土地亦為合法租用，地上建物多由救國團自費興建，政府補助僅為推動青年活動之目的。

他說，救國團執行的是國家政策，服務的對象始終是青年與社會大眾，從未從事任何政治工作，更無黨派顏色之分。正如近期花蓮光復鄉發生重大災難，只要涉及公共利益、社會所需，救國團皆視為自身責任，主動投入。

葛永光說，蔣經國曾在救國團工作會議中指示「救國團絕非神秘政治團體，而是堂堂正正的青年組織，培養現代國民的組織」。此外，1993年青輔會出版的「青年工作的想法與做法」一書中，國父紀念館首任館長施俊文亦轉述經國先生的看法，指｢青年為國家最寶貴的人力資源，故救國團不屬於任何政黨或派系，更不可淪為野心份子作為政治鬥爭的工具，因此本（救國）團成立伊始，即明訂隸屬於政府機關，接受其監督與指導。｣

葛永光表示，救國團在長達十多年的不當打壓與高度監管下，對6千多名員工與教師及其家庭的工作權、財產權、生存權與名譽權，皆造成極其嚴重的影響，更遑論三萬多名義工的服務工作，以及每年約兩百萬名受益民眾的權益。

葛永光說，救國團所舉辦的各項活動，從未控制參與者的思想或行為，更從不鼓吹任何政治立場。救國團員工中各黨派支持者皆有之，而包括鍾佳濱幹事長等許多民進黨民意代表及地方首長，亦曾擔任義務服務職及參與各類活動。大家共同為社會創造價值、善盡社會責任，成就符合社會正義的美好事業。

葛永光表示，這次修法不是為了救國團，而是為了公義與法治，其核心在於矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查，並兼顧憲政原則、比例原則與公益團體的正常運作。制度必須回到制度軌道，歷史必須回到事實基礎，法律也必須回歸法治原則。

因此，葛永說，修法是對錯誤轉型正義的必要校正。救國團呼籲立法院及相關行政機關，以法治精神回應社會關切，讓公益團體能在公平、公正、公開的環境中持續發揮功能，真正成為青年、社會與國家的寶貴力量。

救國團 葛永光 黨產

延伸閱讀

國民黨擬闖關黨產條例、眷改條例 民進黨團：侵吞人民400億

民進黨支持度暴增？醫看穿民調：朝野亂鬥都枉然 嘆2028台灣慘哉

張文隨機攻擊案引不安 張老師籲家長傾聽孩子感受

為癌父寫書、當義工久違現身！張鳳書鬆口：兒子上大學了

相關新聞

藍立院黨團幹部同額競選 傅崐萁繼續任總召

國民黨立院黨團日前召開黨團大會，透過內部決議，取消總召連任限制條款。國民黨團登記參選新任總召、首席副書記長今日截止，總召...

公務員注意 赴陸探親、探病限縮「3親等內」元旦上路

近年兩岸關係緊張，內政部認為公務員赴陸的人身安全風險日益升高，日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可...

台灣不能涉險 鄭麗文：盼大陸不要軍事相向 民進黨政府接受九二共識

2025年倒數，國民黨主席鄭麗文今天表示，期待朝野和解，化解憲政僵局；也期待兩岸和解，國民黨一直以此作為重要使命與責任，...

俞大㵢穩做駐美代表？外交部拉美司長鄭力城接西班牙代表

行政院核定，外交部拉美司司長鄭力城調任駐西班牙代表；巴拉圭大使韓志正調任拉美司長，駐墨西哥代表李岳融調任駐巴拉圭大使。

救國團：十餘年不當打壓亟待終結 黨產修法是民主法治試金石

立法院今就「黨產條例」修法進行協商，仍未能取得共識，救國團主任葛永光表達深切遺憾，並指出，此次修法原本旨在矯正制度誤判、...

委內瑞拉稱美對台軍售干涉中國內政 外交部嚴正抗議譴責

委內瑞拉外交部29日稱美國對台軍售是干涉中國內政且破壞區域穩定，並引述所謂「一中原則」否定台灣主權地位。我外交部表達嚴正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。