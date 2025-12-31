快訊

藍立院黨團幹部同額競選 傅崐萁繼續任總召

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團日前召開黨團大會，透過內部決議，取消總召連任限制條款。國民黨團登記參選新任總召、首席副書記長今日截止，總召僅現任總召傅崐萁一人登記，首席副書記長僅國民黨立委許宇甄一人登記，同額競選的情況下，兩人登記即當選。

⭐2025總回顧

國民黨團於12月28日發出通知，公告第11屆第3任總召、第5會期首席副書記長選舉規定事項，將於115年1月2日進行投票。國民黨團日前已決議，取消總召連選連任一次的限制。

傅崐萁任期於明年1月31日屆滿。書記長羅智強任期同樣是明年1月31日屆滿，新會期將由現任黨團首席副書記長林沛祥接任書記長。另外，新任總召、首席副書記長於12月29日到31日中午12時辦理登記，隨後進行抽籤，115年1月2日中午12時進行投票。

羅智強今午在見證之下，宣布至登記截止時，登記參選總召者僅傅崐萁一人，登記參選首席副書記長僅許宇甄一人。

在同額競選的情況下，傅崐萁將可連任總召，許宇甄可當選首席副書記長。

國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

國民黨 傅崐萁 許宇甄

